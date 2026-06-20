CASO BEGOÑA GÓMEZ
El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez al ver riesgo de fuga ante una posible condena máxima de 16 años
El magistrado acuerda también "la prohibición de salida del territorio nacional" de la mujer de Pedro Sánchez, que deberá comparecer en el juzgado cada quince días
El instructor atribuye a la esposa del presidente los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez, como medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, según especifica en un auto de 20 de junio, al que ha tenido acceso esta redacción, en el que el instructor aprecia riesgo de fuga porque las penas que se le atribuyen van de los dos a los 16 años de cárcel.
De forma literal, el magistrado dicta la retirada "de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".
Peinado considera que hay riesgo de fuga, sobre todo porque "la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".
El auto también considera que la asistente en Moncloa también podría eludir la acción de la justicia, ya que tiene "una estrecha vinculación personal" con Begoña Gómez. Y por este motivo el instructor concluye que "dispone de una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse".
Tampoco está de acuerdo Peinado con el abogado de Begoña Gómez, que rechaza que haya riesgo de fuga, "dada su condición de esposa del actual presidente del Gobierno", por lo que "en todo momento se encuentra acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado. Para este magistrado, de lo que "no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
No puede salir de España
Asimismo, el instructor acuerda "la prohibición de salida del territorio nacional", tanto de Begoña Gómez como de María Cristina Álvarez, " por lo que "oficia a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación". También obliga a ambas que comparezcan cada quince días en el juzgado madrileño.
En la resolución, Peinado dicta la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, María Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En el caso de la mujer de Pedro Sánchez, el magistrado le atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
A María Cristina Álvarez le acusa de los mismos cuatro delitos que a Begoña Gómez, y a Barrabés de dos de ellos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.
Suscríbete para seguir leyendo
- EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
- Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna
- Illa pide un frente común a las autonomías del Mediterráneo para impedir que España caiga 'en el centralismo del pasado
- Peramato rechaza aclarar en el Senado las reuniones con Leire y las insinuaciones sobre una Fiscalía 'al servicio de una trama criminal
- El juez Peinado abre nueva pieza contra el empresario recomendado por Begoña Gómez
- Sánchez responde con el anuncio de nuevas medidas por la guerra en Irán ante las andanadas de corrupción de Feijóo
- Las cinco pruebas contra Zapatero que el expresidente no ha sabido aclarar con su declaración
- Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos