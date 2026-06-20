Comunitat Valenciana
Feijóo prolonga la interinidad de Pérez Llorca mientras pide un partido "unido" para las elecciones autonómicas
El líder del PP evita en su visita al municipio valenciano de Sueca confirmar al actual president de la Generalitat como candidato a los comicios autonómicos
Juanfran Pérez Llorca tendrá que esperar. El baño de masas que le ha ofrecido el PP de la provincia de Valencia en Sueca a Alberto Núñez Feijóo no ha acabado con la proclamación del actual president de la Generalitat Valenciana como candidato para las próximas elecciones autonómicas. Se daba por hecho que no habría designaciones en el acto, pero toda la estructura autonómica presente, incluido el pleno del Consell al completo, ha contenido el aliento ante el discurso del líder nacional por si habría alguna pista, algún guiño interpretable. Pero poco que rascar.
"El 'president' está trabajando", "he visto unión, pasión, hambre de reponer la injusticia y todo el interés para volver a ganar las elecciones munciipales, autonómicas y generales", "me gusta lo que estoy viendo" o "tenemos el equipo" han sido las referencias más cercanas del líder del PP hacia Llorca, a quien apenas ha citado en dos ocasiones, una para referenciarle por una promesa sobre financiación autonómica y otra para destacar que está "trabajando" para acto seguido destacar el "excelente trabajo en alcaldías y diputaciones".
Antes de empezar el acto un alto cargo del Ejecutivo autonómico presente en la cita decía que el problema suele estar en las "expectativas". Prácticamente cualquiera con algún tipo de apellido con responsabilidades orgánicas o institucionales en la formación ha acudido al almuerzo (con más de un millar de personas en la sala) convocado por Vicent Mompó y al que esta semana se ha sumado Feijóo. Su presencia, tras un carrusel de visitas de Génova por tierras valencianas, supone la primera convocatoria conjunta con Llorca, de ahí las posibles interpretaciones.
Sin embargo, por mucho que nada más comenzar haya expresado un "me gusta lo que estoy viendo" y haya reivindicado un partido que es "una familia, unido y movilizado", esto no ha acabado en loas hacia el actual jefe del Consell, quien pese a aparecer como principal favorito para ser el cabeza de cartel en 2027 (o cuando sean las autonómicas), Feijóo no lo ha proclamado como tal, como sí ha hecho Génova (a través de Miguel Tellado) con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, 24 horas, o dos días atrás con María José Catalá en València.
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