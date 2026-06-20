Partido Popular
Directo | Feijóo participa este sábado en la Junta Directiva del PP provincial de Valencia
Alrededor de 1.200 militantes y simpatizantes han confirmado su asistencia a la reunión de los populares para reforzar su estrategia de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027
EFE
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañará este sábado a su homólogo provincial, Vicent Mompó, en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia y al acto posterior que la organización provincial ha preparado en la localidad de Sueca.
Alrededor de 1.200 militantes y simpatizantes han confirmado su asistencia a la reunión de los populares para reforzar su estrategia de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, donde también asistirá el president de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, informan fuentes del partido.
Aparte de las intervenciones de Núñez Feijóo, Mompó y Pérez Llorca -que está previsto que comiencen sobre las 9:30 horas-, también tomarán la palabra al inicio de la Junta Directiva la secretaria general del PP de la provincia de Valencia, Reme Mazzolari, y los representantes del PP de Sueca Carolina Torres y Gerard Carbonell.
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