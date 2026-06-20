Dos diputados de ERC ultiman una plataforma para captar nuevos apoyos para Junqueras

Si en algo ha sido prolífica la ERC de Oriol Junqueras ha sido en la búsqueda permanente de instrumentos para ensanchar su base de apoyos. Ahora este objetivo cobra especial relevancia, teniendo en cuenta que necesita dejar atrás un ciclo electoral completo de resultados adversos. En esta búsqueda constante, dos diputados sin carné del partido, el exconseller Carles Campuzano y el periodista Francesc-Marc Álvaro, pondrán en marcha a finales de mes la asociación Esquerra Democràtica.

El objetivo de esta plataforma, que ya ha sido registrada ante la Conselleria de Justícia, es captar apoyos para ERC "de la izquierda hacia el centro y del centro hacia la izquierda". En definitiva, se trata de que ciudadanos que se sientan cómodos con la socialdemocracia y el social-liberalismo den el paso de interesarse por ERC para prestarle su apoyo en las próximas citas electorales. Fuentes de la iniciativa explican a EL PERIÓDICO que será una plataforma que reivindicará una izquierda "no dogmática, liberal en el sentido de abierta de mente y europeísta".

La iniciativa de Campuzano y Álvaro cuenta con el apoyo total de la dirección de Oriol Junqueras. De hecho, Campuzano presentó formalmente el proyecto en el último consejo nacional de ERC, celebrado a principios de mes en Banyoles. La sintonía es tal que está previsto que ambas partes firmen un acuerdo de colaboración formal en otoño. Este pacto daría a Esquerra Democràtica la posibilidad de participar en órganos de ERC como el propio consejo nacional, el consejo asesor y la ejecutiva.

Oriol Junqueras en un acto reciente con Josep Rull y Francesc-Marc Álvaro. / EFE

La asociación se pone en marcha ahora porque debería estar ya a pleno rendimiento de cara a las municipales. El arranque oficial, como avanzó 'Nació Digital', será el lunes 29 de junio a las 19 horas en la Casa Elizalde de Barcelona. Allí se presentará el manifiesto fundacional y se conocerán otras caras que apoyan la iniciativa. Los impulsores aseguran que habrá exaltos cargos del Govern, exdiputados y también gente "que no ha militado nunca".

A partir de ahí, el objetivo de Esquerra Democràtica será influir en el debate público a través de "propuestas modernizadoras". Elegirán dos o tres temas y trabajarán sobre ellos a través de debates y la presentación de documentos. "Queremos que [Esquerra Democràtica] tenga trascendencia y no sea un instrumento solo coyuntural", exponen las mismas fuentes. Eso sí, descartan que algún día sea un partido político. De lo que se trata es de ampliar los apoyos de ERC, no de intentar reemplazarla.

'Pescar' en Junts

Aunque no sea un objetivo tan explícito como los anteriores, Esquerra Democràtica busca también captar votantes desencantados con Junts. La cuestión es que Carles Campuzano proviene de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a la que representó durante 23 años en el Congreso. Cuando desapareció el partido fundado por Jordi Pujol, dio el salto al PDECat, pero acabó dándose de baja en 2020. Nunca militó en Junts.

Su relación con ERC empezó cuando en 2022 el president Pere Aragonès lo fichó como conseller, precisamente, cuando Junts salió del Govern. Ese movimiento respondía a la necesidad de que ese ejecutivo de ERC fuera percibido por la ciudadanía como un ejecutivo amplio, con personas provenientes del mundo convergente y de otras sensibilidades. Ahora, con Esquerra Democràtica, también se trata, en parte, de esto. Intentar conectar a ese elector exconvergente con ERC.

Campuzano con el president Aragonès en su época de conseller. / GENERALITAT

De hecho, no es la primera vez que Campuzano trabaja en esta dirección. Antes de las últimas elecciones catalanas, de 2021, lanzó un manifiesto de apoyo a ERC y a su candidato, Pere Aragonès, al que logró que se sumaran nombres provenientes de la órbita convergente. Fueron perfiles como el exletrado del Parlament Antoni Bayona, el exalcalde de Gironella David Font y exdiputadas que representaron a CiU, como Carme Vidalhuguet y Maria Victòria Forns.

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Con Francesc-Marc Álvaro, actual diputado en el Congreso, ocurre algo similar. Él no ha militado en ningún partido, pero antes de dedicarse a la política fue un periodista influyente, también en círculos nacionalistas y soberanistas. Su incorporación a la candidatura de ERC en las elecciones generales de 2023 fue interpretada en la misma clave que el fichaje de Campuzano por el Govern: captar electorado de Junts. La idea, pues, es seguir haciendo lo mismo, ahora con la marca de Esquerra Democràtica y con las municipales en el horizonte.