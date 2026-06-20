Los Comuns piden a Sánchez no usar los presupuestos como "cortina de humo" ante la corrupción

La líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, ha emplazado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que no utilice la negociación de los Presupuestos Generales del Estado como una "cortina de humo" para "tapar" los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE. Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios desde Barcelona, después de que Sánchez asegurara ayer viernes que los presupuestos se presentarán en 2026 y las elecciones generales serán en 2027, separadas de los comicios municipales y autonómicos.

Albiach ha remarcado que, antes de presentar el proyecto de presupuestos para el año que viene, el Gobierno de PSOE y Sumar debe impulsar "medidas anticorrupción y de regeneración democrática". Según la presidenta del grupo parlamentario de los comunes, "la negociación de los presupuestos no puede convertirse en una cortina de humo para tapar la corrupción y para que nada cambie". Por ello, se ha mostrado partidaria de que el Consejo de Ministros "acelere" el anteproyecto de ley de integridad pública, que prevé la "creación de una oficina anticorrupción".

También ha apostado por "regular de manera urgente el estatuto de los expresidentes" del Gobierno, para aclarar exactamente "qué pueden hacer y qué no pueden hacer" tras dejar la Moncloa, teniendo en cuenta las informaciones "claramente inquietantes" conocidas a raíz del caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras poner de manifiesto que Sánchez se "anima" justamente ahora a impulsar unas nuevas cuentas "después de tres años de legislatura en los que el PSOE no ha querido presentarlas", Albiach ha garantizado que los comunes se sentarán "a negociar para tener unos presupuestos sociales, sólidos, expansivos y progresistas que ayuden a que la gente pueda vivir mejor". Por otro lado, Albiach ha recordado a Sánchez y a los socialistas que "hay medidas que no necesitan presupuestos" para ser aprobadas e implementadas. En este sentido, ha insistido en que hay que "desencallar" la prórroga automática de los alquileres y la regulación de los alquileres de temporada.