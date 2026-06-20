Los Comuns activan un plan para ganar presencia en la Catalunya rural en las próximas elecciones municipales

Los Comuns quieren dejar de ser un partido eminentemente urbanita. Para abrirse paso más allá de Barcelona y las coronas metropolitanas, la formación ha puesto en marcha un "plan de expansión territorial" con el que aspira a arraigarse en toda Catalunya, desde las capitales de comarca hasta los municipios de menos de 10.000 habitantes en los que su presencia es testimonial o nula. La estrategia se estrena este mismo sábado en un encuentro de la militancia en Aiguamúrcia, un pueblo de la comarca del Alt Camp de alrededor de mil habitantes, con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027.

En los comicios de 2023, los Comuns presentaron candidatura con sus siglas o con marcas bajo su paraguas en medio centenar de municipios cuya población no supera los 10.000 habitantes. Aunque desde su fundación, en 2015, para ellos ha sido terreno refractario a su influencia, no se fueron de vacío, ya que lograron alcaldías como la de Aiguamúrcia, Bot y Corbera d'Ebre (Terra Alta, Tarragona) o Sant Iscle de Vallalta (Maresme, Barcelona). Sin embargo, la radiografía de la representación es que, de los 244 concejales que tienen en 106 municipios, solo 75 son de localidades por debajo de los 10.000 habitantes, una brecha considerable teniendo en cuenta que, en Catalunya, 826 de los 947 municipios están por debajo de este umbral poblacional.

El propósito es ampliar el listado de candidaturas y acortar ese diferencial, conscientes de que tendrán que hacer un trabajo de pico y pala buscando resultados a largo plazo, ya que asumen que no será suficiente con el próximo ciclo electoral para lograrlo. Especialmente en los municipios pequeños de aquellas zonas que les son más desfavorables, como las zonas rurales de las 'vegueries' de la Catalunya Central, Lleida, Girona y el Alt Pirineu y Aran.

La "equidad territorial" como meta

"Nuestra vocación es ser una fuerza arraigada en todo el país y para todas las clases populares del país, vengan de donde vengan", aseguran con la vista puesta en ir consolidando estructura en lugares donde hasta ahora no han tenido presencia. No se trata solo de obtener la representación, sino de trenzar un proyecto que conecte con las necesidades territoriales. Para ello, en el encuentro con activistas debatirán sobre las particularidades del mundo rural para hacer frente a retos como la equidad territorial, la transición ecológica, la protección de la naturaleza y el futuro de la agricultura.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y las coordinadoras del partido, Gemma Tarafa y Candela López / QUIQUE GARCÍA / EFE

Justamente esta semana, el grupo de los Comuns en el Parlament ha registrado una proposición de ley de equidad territorial con la vocación de consolidar un marco normativo que blinde que todas las personas deben tener garantizados unos servicios públicos de calidad y vivienda asequible, así como el ejercicio de sus derechos con independencia de dónde vivan para hacer viable la continuidad de los municipios rurales. Eso implica no solo asegurar el acceso a la sanidad y la educación pública en un contexto en que muchos pueblos batallan para no perder la escuela o el centro sanitario, sino también contar con infraestructuras adecuadas para estar bien conectados y con oportunidades económicas que permitan desarrollar proyectos vitales.

Los Comuns consideran que el ámbito rural debe no solo debe ser protagonista de la transición energética, sino también entrar en la rueda de la redistribución de sus beneficios con medidas de retorno social, por lo que abogan por alianzas entre las renovables y el territorio que fomenten, entre otros aspectos, una industrialización verde descentralizada pensada para pequeñas y medianas empresas, el sector cooperativo y los autónomos. El partido también pone en el punto de mira la "concentración de tierras en manos de fondos de inversión y de la ganadería en manos de grandes empresas industriales", así como la reivindicación de precios justos en el sector primario. En el núcleo de la norma está hacer frente a la brecha territorial entre las zonas más pobladas y las que pierden habitantes, teniendo en cuenta que tres cuartas partes de la población catalana se concentran en solo el 15% del territorio.

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El aval del consejo nacional

La estrategia de expansión territorial en el ámbito rural deberá ser avalada por el consejo nacional de los Comuns el próximo otoño. Se sumará a la hoja de ruta ya validada para afrontar las próximas municipales, en la que sitúan la segunda corona metropolitana como clave para aumentar más a corto plazo su presencia, además de fijarse como objetivo recuperar alcaldías como la de Barcelona, Montcada i Reixac o Sant Feliu de Llobregat y volver a tener representación en Girona, al tiempo que mantienen otras plazas icónicas del espacio, como las de El Prat de Llobregat o Montornès del Vallès.