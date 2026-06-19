Reacciones tras la declaración de Zapatero y a la espera de la decisión sobre Begoña Gómez: última hora y reacciones en directo

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este jueves poner las actuaciones judiciales del denominado “caso Plus Ultra” en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Precisamente, el juez rechazó el miércoles la imposición de medidas cautelares contra Zapatero, tal y como habían solicitado la Fiscalía y las acusaciones populares. Durante su declaración, el expresidente insistió en los argumentos exculpatorios que ya expuso en el Senado, negando haber influido en la concesión de los 53 millones de euros del rescate de Air Europa y rechazando cualquier relación con la mayor parte de los investigados en la causa.

En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

Luis Ángel Sanz El PSOE se aferra a que el juez no retiró el pasaporte a Zapatero y a las votaciones ganadas en el Congreso para dar la semana por "salvada" Los socialistas comenzaron la semana conteniendo la respiración ante la acumulación estos cinco días de hitos judiciales de alto riesgo para el partido. El pasado sábado, la portavoz federal del PSOE, Montse Mínguez, llegó a denunciar un "calendario judicial acelerado" en causas que afectan a su partido con el objetivo de que el Gobierno de Pedro Sánchez "caiga antes del verano". Pero día tras día, la formación ha ido respirando después de que se iban despejando sus más negros presagios.

Peramato comparece hoy en el Senado tras la polémica por reuniones de la 'trama Leire' La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparecerá este viernes en la Comisión de Justicia del Senado después de que la Fiscalía General del Estado admitiera que excargos del organismo cuando lo dirigía Álvaro García Ortiz se reunieron con investigados del 'caso Leire Díez'. El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, citó a Peramato porque considera que los españoles, fiscales y la Fiscalía Anticorrupción fueron "víctimas de la delincuencia de Estado del 'comando cloacas'" y, por tanto, "merecen respuestas".

"Todos recibimos regalos" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que "todos recibimos regalos" al tiempo que apuntó que muchas veces no se es consciente del presente porque se entregan en los márgenes de las reuniones de los mandatarios. Pero apostilló también que "la España de 2007 no es la de 2026".

"Cuando hablamos del respeto al estado de derecho tenemos que hablar también del respeto a la Justicia y a la presunción de inocencia", insistió Sánchez a la hora de insistir en su apoyo a Zapatero y a la "empatía" con el expresidente en nombre del PSOE y de la familia socialista.

Sánchez sobre Zapatero: "He hablado con el presidente todos estos días" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró este jueves su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional y después de la imputación a las hijas del expresidente. Sánchez confirmó que ha hablado "todos estos días" con Zapatero para trasladar su apoyo en estos momentos y comentó que el expresidente está "tranquilo" ante la situación judicial que tiene por delante.

Vox, tras la imputación de las hijas del expresidente: ‘Sólo nos queda saber si Zapatero es socio o jefe de Sánchez, pero esta es la trama de Sánchez El secretario general del Grupo Parlamentario VOX, José María Figaredo, tras la imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y de su secretaria, aseguró que “esto es la mafia de Sánchez”. "Lo que está por ver es si Sánchez y Zapatero son jefe y subalterno o si son socios, porque no está muy claro”, añadió. En este sentido, recordó que VOX sigue adelante, sigue como acusación popular en el procedimiento y pidió la prisión provisional sin fianza para Zapatero, cosa que “otros no”. “Vamos a usar hasta el último recurso que tengamos en las instituciones, en las calles o en los tribunales para perseguir a la mafia”, remachó

Mariano Alonso Freire El PP evita “hacer sangre” con la imputación de las hijas de Zapatero El portavoz del PP, Borja Sémper, se pronunció en declaraciones a los medios en el Congreso sobre la imputación de las hijas y la secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sémper afirmó no querer “hacer sangre” con esta novedad sobre el caso Zapatero. Además, concluyó: “Bastante descargo será para el señor Zapatero haber metido a sus hijas en este lío”.

Cándido Méndez aconseja a Zapatero suspender su militancia en el PSOE El exsecretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) y amigo de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recomendado al expresidente del Gobierno que suspenda su militancia en el PSOE mientras dure el procedimiento en el que está incurso en la Audiencia Nacional, en el que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho cuando fue registrado por la UDEF. Méndez ha explicado en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, que ya pensaba que Zapatero debía suspender su militancia antes de que el exjefe del Ejecutivo prestara declaración ante el juez y ahora, ha asegurado "se refuerza" esta opinión, después de que el magistrado haya mantenido la imputación.

El juez del caso Plus Ultra acuerda investigar a las hijas y a la secretaria de Rodríguez Zapatero El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado poner las actuaciones judiciales del denominado “caso Plus Ultra” en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa. (Seguir leyendo)