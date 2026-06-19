Reacciones tras la declaración de Zapatero y a la espera de la decisión sobre Begoña Gómez: última hora y reacciones en directo

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José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional.

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

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Cristina Gallardo

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este jueves poner las actuaciones judiciales del denominado “caso Plus Ultra” en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Precisamente, el juez rechazó el miércoles la imposición de medidas cautelares contra Zapatero, tal y como habían solicitado la Fiscalía y las acusaciones populares. Durante su declaración, el expresidente insistió en los argumentos exculpatorios que ya expuso en el Senado, negando haber influido en la concesión de los 53 millones de euros del rescate de Air Europa y rechazando cualquier relación con la mayor parte de los investigados en la causa.

En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

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