Sánchez confirma su hoja de ruta sin ‘superdomingo’ electoral: “Presupuestos en 2026 y elecciones en 2027”

"Presentaremos los Presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027" ha confirmado Pedro Sánchez para añadir que "no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas". Después de abrirse a un adelanto técnico este jueves si decaen las cuentas públicas, como se le ha pedido desde el PNV, el jefe del Ejecutivo ha evitado hablar de elecciones en julio de 2027 preguntado por los medios en Bruselas tras el Consejo Europeo.

Lo que sí confirmado el jefe del Ejecutivo es que serán el próximo año, no antes, y que tampoco habrá un "superdomingo electoral" haciéndolas coincidir con las municipales y autonómicas de mayo de 2027. De hecho, en privado se ha trasladado al PNV el compromiso de que no habrá un ‘superdomingo’ electoral ante su rechazo, compartido en ciertos sectores del PSOE.

Sánchez evitó este jueves ratificar que agotará la legislatura, como se había sostenido hasta ahora. Un giro por el que las elecciones podrían ser en 2027, pero no en julio, como siempre se ha defendido desde el Ejecutivo. "Si se tienen que tomar decisiones, las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis”, respondía a preguntas de la agencia EFE sobre si mantiene la idea de agotar la legislatura aunque no se aprueben los Presupuestos.

"Mi ambición y mi objetivo, como he dicho siempre y así lo he manifestado, es que las legislaturas cuando no gobierna la derecha, también son de cuatro años", ha remachado. Un objetivo por el que son optimistas de cara a un acuerdo con los socios para sacar adelante los Presupuestos. Un escenario hoy en día todavía más improbable, principalmente por la ruptura de Junts y el distanciamiento de Podemos.

Tiempo extra hasta la votación de las Cuentas

En cualquier caso, el próximo martes se dará el primer paso de la presentación del cuadro macroeconómico en el Consejo de Ministros y a mediados de julio está previsto aprobar el techo de gasto y la senda de déficit. Su tramitación en el Congreso arrancaría a la vuelta del verano y se convertiría en una suerte de cuestión de confianza coincidiendo con la recta final de su mandato.

Con la activación de la tramitación de los Presupuestos, el Gobierno gana tiempo en un momento especialmente crítico por los casos judiciales que lo cercan. En el improbable caso de que las Cuentas saliesen adelante, se pondría el broche a la legislatura y se consumaría con el oxígeno necesario. En caso de que decaigan, Sánchez habría exhibido un programa electoral con el que presentarse a la reelección.