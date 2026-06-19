Jordi Aragonès, el primo del expresident que quiere llevar Aliança Catalana al Ayuntamiento de Barcelona

La política es rica en ironías del destino y Aliança Catalana lo ha comprobado con la elección de su candidato a la alcaldía de Barcelona. El partido de Sílvia Orriols estuvo meses buscando un perfil independiente o de la órbita de Junts para intentar alejarse de la etiqueta de extrema derecha y contar con mejores cartas para conquistar una ciudad que ha tenido gobiernos municipales de centroizquierda en 43 de los últimos 47 años. La búsqueda ha sido en vano y finalmente se ha decantado, más por obligación que por convicción, por una opción completamente opuesta: la de un fundador e ideólogo de la formación. Un perfil que es puro ADN de Aliança.

Jordi Aragonès (1993, Pineda de Mar) es el secretario de Estudios y Programas del partido desde su fundación en 2020, lo que le da un asiento en el Comité de Gobierno, el núcleo duro de la formación. Eso ha hecho que muchos lo definan como el "cerebro" de Aliança. Es el responsable, en definitiva, de haber creado un ideario que pivota sobre la defensa de la independencia unilateral y un discurso contrario a la inmigración y al islam. Una doctrina que ya ha demostrado tener mucha penetración en el interior de Catalunya, pero que está por ver si tiene la misma acogida en la capital. Las municipales serán la gran prueba de fuego.

Este dirigente de Aliança siempre ha estado vinculado a la docencia. En la página web del partido declara haber cursado el grado en Historia en la Universitat de Barcelona (UB); un máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual en el mismo centro, y el máster en Formación del Profesorado en la Universitat de Girona (UdG). Después ha dado clase tanto en la universidad como en institutos de secundaria. Es en los institutos donde, según ha explicado, ha cultivado su posición contraria al multiculturalismo por la dificultad, según su punto de vista, para integrar a ciertas culturas de otras partes del mundo.

Milei es un referente ideológico a la hora de reducir al máximo el peso del Estado Jordi Aragonès — Candidato de Aliança Catalana en Barcelona

Rehúye la etiqueta de extrema derecha, pero encaja con la mayoría de patrones que la definen en esta parte del mundo, y no solo por su rechazo a la inmigración. Más de un lustro en la dirección de Aliança ha hecho que ya se haya prodigado en los medios de comunicación. Allí ha situado a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher como referente político y ha expresado su apoyo a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos y a las de Javier Milei en Argentina. De hecho, si tuviera que elegir entre los dos, se decantaría por el argentino. "Es mucho más liberal y es un referente ideológico a la hora de reducir al máximo el peso del Estado", explicó hace ya un tiempo a 'The Objective'. También es un gran defensor de Israel, que considera un ejemplo a seguir para Catalunya.

Jordi Aragonès, de Aliança Catalana. / Instagram

El liberalismo está siempre presente en su discurso: se opone a las regulaciones en vivienda, como mínimo a las que buscan limitar su precio, y también tuerce el gesto ante impuestos como la tasa turística. Su partido, recientemente, se opuso a su subida en el Parlament. "Es una mera operación recaudatoria", expuso Orriols. En cambio, sí es intervencionista en la cuestión migratoria: su receta es imponer una "moratoria" a la entrada migrantes, a los que señala como los responsables de que los salarios en Catalunya no estén en la media europea. También los responsabiliza del retroceso del catalán. En los últimos meses se ha convertido en el interlocutor de Aliança con el mundo económico de Barcelona. En estos encuentros ya se presentaba como el candidato en la ciudad antes de que su designación fuera pública.

Primo del expresidente

No es la primera vez que Aragonès se enfrenta al reto de ser candidato. Fue el número dos de Aliança por la provincia de Barcelona en las últimas elecciones al Parlament. En esos comicios se enfrentó a un familiar. Es primo del expresident de la Generalitat Pere Aragonès, que en esa contienda electoral era el candidato de ERC. A ninguno de los dos le fue bien. Jordi no logró el escaño y Pere perdió la presidencia. El dirigente de Aliança es un crítico feroz de Esquerra, pero siempre se ha mostrado respetuoso en lo personal con su pariente más ilustre.

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Si ahora logra representación en el consistorio, será considerado un gran éxito para su partido y saldrá reforzado internamente. El último barómetro municipal del Ayuntamiento situó a Aliança en cuarta posición, con un 3,9% de votos, por detrás de Barcelona en Comú (6,9%) y algo por delante de Junts (3,4%). Si es concejal, promete dar que hablar, pero está por ver qué margen tendrá para llegar a acuerdos con otras formaciones. Es un acérrimo detractor de Junts, ERC y la CUP por su papel en el 'procés'; considera que el PSOE y el PP "son lo mismo" y rechaza un acercamiento a Vox por su diferencia en el tema "nacional". "No podemos entendernos con ellos", dijo una vez sobre el partido de Santiago Abascal.