Jordi Aragonès será el candidato de Aliança Catalana en Barcelona

Aliança Catalana ya tiene candidato para las elecciones municipales en Barcelona. Se trata de Jordi Aragonès (Pineda de Mar, 1993), miembro del núcleo duro del partido y considerado uno de los ideólogos de la formación de extrema derecha que lidera Sílvia Orriols. Su candidatura será presentada por la propia Orriols este viernes en un acto en El Born de Barcelona, el yacimiento que desde hace tiempo se ha convertido en un lugar icónico para el independentismo.

Aunque las encuestas apunten a que se trata de un partido en auge, Aliança no lo ha tenido fácil para encontrar candidato para la capital catalana. El partido se comprometió a comunicar el nombre a bombo y platillo por Sant Jordi, pero tuvo que aplazar el anuncio porque no tenía ningún nombre cerrado. De hecho, Aragonès es, que se sepa, el plan 'E' del partido de Orriols. Aliança intentó sin éxito captar al publicista Lluís Carrasco, que declinó la propuesta. También fueron sondeados dos miembros de Junts: el exconseller Jaume Giró y el exdiputado Jaume Alonso Cuevillas. Ninguno de los dos ha tenido ningún reparo en explicarlo en público. Además, hubo un acercamiento al expresidente del Barça Sandro Rosell, que tampoco fructificó.

La paradoja es que, después de haber estado meses buscando a una persona de fuera del partido, el elegido ha acabado siendo una de las personas más vinculadas a la organización. No solo es uno de sus ideólogos, sino que también fue uno de los fundadores de la formación por allá en 2020. Desde entonces es el secretario de Estudios y Programas. Además, después de Orriols, la líder omnipresente, es uno de los rostros más conocidos entre los militantes. No lo es para el gran público, así que darse a conocer será su reto más inmediato.

Se da la circunstancia de que Aragonès (1993, Pineda de Mar) es el primo del expresident de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), y ostenta el cargo de secretario de Estudios y Programas del partido desde su fundación en 2020, lo que le da un puesto en el Comité de Gobierno, el núcleo duro de la formación. Eso ha hecho que muchos lo definan como el "cerebro" de Aliança. Es el responsable, en definitiva, de haber creado un ideario que pivota sobre la defensa de la independencia unilateral y un discurso contrario a la inmigración y al islam. Una doctrina que ya ha demostrado tener mucha penetración en el interior de Catalunya, pero que está por ver si tiene la misma entrada en la capital. Las municipales serán la gran prueba de fuego.

Acto con Orriols y Amela

Aunque el partido aún no ha confirmado el nombre en público, todo está a punto para que lo haga esta tarde. En el acto de El Born tomarán la palabra Sílvia Orriols; el presidente comarcal de Aliança Catalana en el Barcelonès, Jordi Amela; y el propio Aragonès. El evento estará moderado por el experiodista de TV3 y actual responsable de comunicación del partido, Eduard Berraondo.

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La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en una imagen reciente en el Parlament. / David Zorrakino / Europa Press

¿Qué expectativas puede tener Aliança en la ciudad? El último barómetro municipal del Ayuntamiento situó al partido de Orriols en cuarta posición, con un 3,9% de intención de voto, por detrás de Barcelona en Comú (6,9%) y algo por delante de Junts (3,4%). Con estos números tendría derecho a soñar con obtener representación. Además, cuando se hizo el sondeo no estaba nada claro quien sería el candidato.