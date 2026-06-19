Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos

El carrusel electoral autonómico que ha vivido España (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) ha removido el tablero político nacional. En términos generales, la derecha ha superado el 55% de los votos y la izquierda se ha quedado por detrás del 40% en las tres comunidades. El PP casi igualó los resultados de 2011 en Aragón y Extremadura, pero se quedó lejos de sus mejores registros en Castilla y León y perdió la mayoría absoluta en Andalucía. El PSOE obtuvo su peor marca en Extremadura y Andalucía, pero superó la de 2015 en Aragón y Castilla y León. Y Vox subió en las cuatro autonomías, pero con más fuerza en Aragón y Extremadura que en Andalucía y Castilla y León, donde ya había crecido en 2022.

El último revés andaluz para Alberto Núñez Feijóo ha permitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reducir en medio punto la ventaja que le lleva el líder del PP de cara a unas hipotéticas elecciones generales. Esa distancia entre el PP y el PSOE es ahora de 1,5 puntos, cuando hace dos meses era de dos puntos. No obstante, la mayoría de estimaciones aún no recogen los efectos de las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la trama de Leire Díez. A los populares les ha beneficiado el estancamiento de Vox, aunque seguirían dependiendo de los ultras para llegar a la Moncloa y la suma del bloque de la derecha conserva su holgura. En las últimas generales, Feijóo (33,06%) venció a Sánchez (31,68%) por solo 1,3 puntos.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico de encuestas sobre España.

El promedio de todas las encuestas sobre las elecciones generales publicadas este 2026 pronostica que el PP obtendría el 30,7% de los votos y el PSOE lograría el 29,2% de los sufragios. En los últimos dos meses, los populares han ganado dos décimas y los socialistas han sumado siete décimas. Pero comparado con el resultado electoral, Feijóo retrocedería 2,3 puntos y Sánchez se dejaría 2,4 puntos. Convertida esa media en escaños, el PP conseguiría hoy 137 diputados (cinco más que en abril y los mismos que en las urnas) y el PSOE se quedaría con 110 (los mismos que hace dos meses y 11 menos que en las urnas).

En las generales de 2023, Vox y Sumar quedaron muy igualados. La formación de Abascal aventajó en apenas dos escaños a la coalición de Yolanda Díaz y ambos empataron en porcentaje de voto (12,3%). Ahora, la extrema derecha conseguiría el 18,4% de los votos y 60 diputados, lo que supone un retroceso de un punto y seis diputados desde abril, pero un crecimiento de cinco puntos y 27 diputados respecto a las elecciones. Eso significa que la ultraderecha duplicaría su representación en el Congreso.

Gráfico que muestra la media de encuestas en España. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Por el contrario, Sumar se quedaría ahora con menos de un tercio de su representación actual, cayendo hasta el 6,1% de las papeletas y 9 parlamentarios, una décima menos y los mismos escaños que hace dos meses. La diferencia entre Vox y Sumar ha pasado de 7,6 puntos a inicios del año a más de 12 puntos en la actualidad. Podemos se quedaría con solo el 3,1% de los votos y 2 escaños, dos décimas y los mismos escaños que en abril. Es decir, las dos marcas a la izquierda del PSOE lograrían por separado 20 diputados menos de los que obtuvieron juntos en las urnas.

El actual empate entre Junts y ERC se desharía a favor de los republicanos, que aguantarían mejor que los posconvergentes. Esquerra mantendría los 7 representantes (uno más que en abril) y JxCat perdería dos parlamentarios y se quedaría con 5 (uno más que hace dos meses). Por lo que respecta al pulso vasco entre EH Bildu y el PNV, ambos repetirían sus resultados, de manera que la izquierda abertzale mantendría los 6 diputados y los peneuvistas conservarían los 5 parlamentarios.

Noticias relacionadas

Gráfico que muestra la evolución de la media de escaños en España. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Estos promedios permitirían a Feijóo alcanzar la Moncloa solo con el apoyo de Vox o con la abstención del PSOE. El PP y Vox sumarían 197 escaños, uno menos que hace dos meses, 27 más que en las urnas y 21 por encima de la mayoría absoluta. Por su parte, la suma de los socios del Gobierno sería de 119 escaños, los mismos que en abril y 33 menos que en las elecciones.