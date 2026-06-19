Jordi Martí promete ser el "relevo" de Trias en Junts mientras Pilar Calvo avisa de que su legado "no se hereda"

Jordi Martí, Pilar Calvo, Jaume Alonso-Cuevillas y Glòria Freixa se han visto las caras este viernes, a pocas horas de que empiece la votación para decidir cuál de ellos será el próximo candidato a la alcaldía de Barcelona. Los cuatro aspirantes han celebrado un debate en el auditorio de la ONCE, moderado por el periodista Jofre Llombart, que ha permitido constatar pocas diferencias de calado entre sus proyectos para Barcelona, pero sí se han podido palpar algunas asperezas en torno al legado de Xavier Trias, que no ha estado presente en el acto. Tampoco han estado entre el público los principales dirigentes de la dirección.

Martí ha sacado pecho durante todo el debate de su experiencia tras 15 años en el consistorio y se ha comprometido a ser el "relevo" del exalcalde. Ninguno de los otros candidatos ha buscado el choque con el actual líder municipal, pero Calvo sí ha querido lanzarle una advertencia durante el último turno de intervención. "De alcalde Trias solo hay uno, esto no se hereda", le ha espetado.

Más allá de esto, la tónica general del debate ha sido el 'faire play' entre candidatos, y tampoco se han escuchado recetas muy diferentes para atajar los principales problemas de Barcelona, como son la crisis habitacional o la seguridad. De hecho, se ha señalado la coincidencia entre propuestas en más de una ocasión. Los cuatro candidatos han señalado a los mismos culpables, Ada Colau y Jaume Collboni, y han apostado por medidas mayoritariamente complementarias en prácticamente todos los ámbitos.

Sobre vivienda, Martí ha prometido impulsar un pacto de ciudad y liberar el suelo, mientras que Calvo ha propuesto convertir el cuartel del Bruc en 3.000 viviendas. Freixa, por su parte, ha reclamado aumentar el mínimo de años de empadronamiento para acceder a un piso de protección oficial y copiar el modelo danés, que exige un mínimo de 5 años de residencia en la ciudad para comprar un piso, para evitar la inversión extranjera. Finalmente, Cuevillas ha apostado por una colaboración público-privada.

Fotografía de los candidatos a las primarias de Junts en Barcelona durante el debate / EL PERIÓDICO

Para mejorar la seguridad, Martí ha prometido que, si es alcalde, asumirá personalmente el liderazgo de la Guàrdia Urbana; Calvo ha sacado pecho de la aprobación en el Congreso de la ley contra la multirreincidencia y Freixa ha reclamado luchar contra el narcotráfico y las ocupaciones. Cuevillas ha señalado también las drogas como parte del problema actual de Barcelona y, con un punto humorístico característico que ha mantenido durante todo el debate, ha sentenciado: "Barcelona huele a marihuana".

Sin embargo, a pesar de que la actitud de todos los aspirantes ha sido mayoritariamente de compañerismo, el bloque de la seguridad ha generado un choque entre Martí y Freixa. Ha sido cuando Martí ha afeado a Freixa haberse referido solo al asesinato que tuvo lugar hace una semana en la calle Balmes, y no a los que tuvieron lugar poco antes en la Zona Franca.

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En cambio, los cuatro han demostrado sintonía en cuestiones como el turismo. Todos han apostado por el turismo de congresos y familiar frente al de "borrachera", y han coincidido en la necesidad de "revisitar" las 'Superilles' u obras como Consell de Cent o la Via Laietana, aunque Martí ha sido mucho más contundente que el resto. Los cuatro aspirantes también se han comprometido a dar un impulso al catalán si llegan a gobernar la ciudad y a recuperar Barcelona "como capital de Catalunya y no como sucursal", como acusan a los socialistas de hacer.