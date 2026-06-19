Illa llama a profundizar en la relación con Japón: "Es viva, dinámica y llena de oportunidades"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a profundizar aún más en las relaciones entre Catalunya y Japón, y ha asegurado que esta relación es "viva, dinámica y llena de oportunidades".

Así se ha pronunciado este viernes en la apertura del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó Nikkei, junto con el embajador de Japón en España, Hirosi Yamauchi, celebrado en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

El president ha recordado su viaje a Japón en mayo de 2025, con motivo del Any Catalunya-Japó, que evidenció "la sintonía entre las sociedades catalana y japonesa" y sirvió para reforzar la cooperación en ámbitos como la tecnología, la industria, la investigación y la cultura.

Illa ha sostenido que este foro debe servir para orientar las bases de la cooperación entre Japón y Catalunya en 3 ámbitos: el de la investigación, la innovación y la nuevas tecnologías; las infraestructuras y la conectividad, y la cultura y la gastronomía.

El jefe del Govern ha destacado que "las empresas que apuestan por Catalunya saben que tendrán el actor más favorable para crecer juntos", y en materia de infraestructuras, ha reivindicado el Puerto de Barcelona y la red logística catalana como piezas claves para la resiliencia y la autonomía estratégica europea.

El president ha defendido el compromiso del Govern para "hacer realidad cuanto antes mejor objetivos estratégicos" como la conexión mediante un vuelo directo entre Barcelona y Tokio, ya que lo considera una herramienta fundamental para conectar mercados y personas.

En el ámbito cultural, Illa ha destacado que Japón y Catalunya comparten la "sensibilidad por la belleza y la tradición", y ha recordado la inauguración hace dos semanas de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia por el Papa León XIV con motivo del Año de la Arquitectura y del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

Embajador japonés

Por su parte, el embajador de Japón en España también ha asegurado que este foro es la continuación de la profundización del intercambio entre ambas regiones: "A través de debates como el de hoy, la nueva historia de cooperación de Japón y Catalunya arranca con fuerza", ha subrayado.

También ha mencionado la importancia de trabajar conjuntamente en un momento de "escalada del riesgo geopolítico", así como de transformación tecnológica e industrial, con el avance de la IA, y ha añadido que estos retos que no pueden resolverse con la fuerza de un país o una región sola.

Hirosi Yamauchi ha definido a España como un motor de crecimiento "de primer nivel" en la UE, sobre todo en ámbitos como el turismo y los servicios, la investigación, las energías renovables y la infraestructura IT.

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También ha mencionado la "sólida relación" con Catalunya en ámbitos como la farmacia y la química, las ciencias de la vida y los centros de innovación, y ha puesto en valor las ventajas geopolíticas con las que cuenta el territorio catalán, gracias a su conexión mediante el Puerto de Barcelona.