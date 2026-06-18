Presunta corrupción
Hereu cierra filas con Zapatero tras su declaración: "Hay que respetar la presunción de inocencia"
El ministro de Industria muestra confianza en que el expresidente del Gobierno pueda esclarecer las acusaciones que pesan sobre él
El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha cerrado filas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que compareció como imputado este pasado miércoles en el caso del rescate presuntamente fraudulento de la aerolínea Plus Ultra. "Tenemos que respetar la presunción de inocencia", ha afirmado el ministro este jueves, a su llegada al III Foro del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica.
El exalcalde de Barcelona ha mostrado total confianza en que su colega de partido será capaz de esclarecer durante el proceso judicial las acusaciones que pesan sobre él. El juez José Luis Calama le acusa de siete delitos, entre los que destacan apropiación indebdia y blanqueo de capitales, y se le atribuye el liderazgo de una “estructura organizada y estable” dedicada al tráfico de influencias.
Zapatero está imputado en dos causas separadas: el caso Plus Ultra y las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. "Es una persona que ayer expresó confianza en que podrá esclarecer y explicarlo, y por tanto pidió confianza y expresó claramente que no va a decepcionar. Yo me quedo con este mensaje", ha afirmado Hereu, en declaraciones a los periodistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
- El juez Peinado aplaza la decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez solicitada por las acusaciones
- Sánchez responde con el anuncio de nuevas medidas por la guerra en Irán ante las andanadas de corrupción de Feijóo
- El juez ordena detener a la actriz Elisa Mouliaá tras no acudir a declarar por presuntas calumnias a Errejón
- Las cinco pruebas contra Zapatero que el expresidente no ha sabido aclarar con su declaración
- PSOE y Sumar vetan que el Congreso debata la petición de elecciones de PP y Junts
- Leire Díez ofreció un trato a un imputado en el caso hidrocarburos a cambio de munición contra la jueza que investigaba al hermano de Sánchez: 'Fiscalía depende del Gobierno
- Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna