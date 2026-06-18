Òmnium pide una respuesta "contundente" y unitaria ante al fallo del TEDH por el 25% de castellano

Òmnium Cultural ha lamentado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya inadmitido a trámite este jueves la demanda interpuesta por la entidad y un grupo de familias de una escuela de Canet de Mar (Barcelona) que defendían el sistema de inmersión lingüística en Catalunya y que acudieron a la justicia europea para frenar las resoluciones que obligaron a impartir al menos el 25% de las clases en castellano.

La entidad ha criticado que el TEDH haya decidido no entrar a debatir el fondo de la demanda y afirma que el tribunal "no tiene en cuenta" que el modelo lingüístico a aplicar en la escuela catalana emana de una ley del Parlament de Catalunya que cuenta con el apoyo de más del 85% de la Cámara, han apuntado en un comunicado.

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha expresado que el modelo de escuela en catalán es "troncal para la construcción permanente de este país y la defensa del catalán" y ha afeado a los los tribunales españoles que, bajo el que considera un falso pretexto de defender los derechos lingüísticos de una parte, estén dispuestos, según afirma, a todo para acabar con la inmersión lingüística.

Òmnium apunta que la decisión del TEDH contrasta con las recomendaciones hechas en España por el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, que advirtió de que fijar un porcentaje mínimo de castellano en cada centro "es contrario a las obligaciones aceptadas por España".

En este sentido, el propio Comité calificó la imposición judicial del 25% de castellano en el sistema educativo catalán como una "gran fuente de preocupación".

Llaman a defender el modelo

Critican una "lectura reduccionista" del conflicto y de los argumentos de los partidarios de acabar con el modelo de escuela catalana, y lamenta que la justicia europea haya cerrado la causa en fase de admisibilidad, sin tener en cuenta muchos de los factores que han hecho nacer y preservar ese modelo propio en Catalunya.

En cualquier caso, recuerdan que el TEDH no impone ningún porcentaje, no resuelve la constitucionalidad de la ley catalana de 2022 y no anula el margen de las instituciones catalanas para proteger al catalán.

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Ante esta resolución, la entidad ha hecho un llamamiento tanto a la comunidad educativa como a todo el tejido social, político, económico y cultural a articular una respuesta "contundente, unitaria y radicalmente democrática" contra la sentencia.