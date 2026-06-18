Societat Civil exige reunirse con Illa para denunciar un "apartheid" de los castellanohablantes en la escuela catalana

Societat Civil Catalana pide una reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, para presentarle los resultados de un estudio sobre la enseñanza en Catalunya encargado por la entidad, en el que se asegura que los alumnos que tienen como lengua materna el castellano están siendo "discriminados" por la escuela respecto a los catalanohablantes. Según el presidente de la entidad, Álex Ramos, se trata de un "apartheid" contra el colectivo mayoritario impulsado por la propia Generalitat y ha asegurado que hace que los alumnos castellanohablantes vayan "medio curso retrasado" respecto al resto.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la entidad, Ramos ha llegado a denunciar que el "nacionalismo catalán" está haciendo el "papel del franquismo" durante la dictadura, en el que, ha dicho, se "torturaba a los niños por tener que aprender en un idioma que no es su lengua materna". Del mismo modo se ha expresado la expresidenta de la entidad, Elda Mata, que ha aducido que actualmente existe una "dictadura excluyente del español", justo al contrario de lo que pasó con el "franquismo".

Finalmente, en el mismo acto de presentación del documento, el encargado del estudio, José Manuel Lacasa, ha denunciado una bajada drástica del nivel educativo en Catalunya y ha asegurado que, en el ámbito educativo, Catalunya "empieza a parecerse más a África que a Europa". Además, aunque Lacasa ha reconocido que no existen datos sobre la inserción laboral de los castellanohablantes, ha denunciado que puede provocar "una brecha" parecida a la brecha laboral de género histórica.

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Ramos y Mata ya se reunieron con Illa al inicio de la legislatura, y tienen una segunda reunión pendiente desde el pasado mes de enero, ya que la cita se anuló a última hora por la baja médica del president, y que aún no se ha reagendado.