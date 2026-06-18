El PSOE rebaja la imputación de las hijas de Zapatero al considerarla como "previsible"

Nuevo golpe en los tribunales relacionado con la causa por la que ha sido imputado José Luis Rodríguez Zapatero. Tan solo 24 horas después de que este jueves en Ferraz y Moncloa respirasen con "tranquilidad" y reforzasen su apoyo al expresidente por la decisión del juez de no decretar medidas cautelares en su contra, el juez José Luis Calama ha ampliado la investigación imputando a las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y su secretaria, Gertrudis Alcázar. Pese a ello, en la dirección socialista tratan de rebajar este paso al enmarcarlo como "previsible".

La decisión del juez tras escuchar las explicaciones de Zapatero "no ha sorprendido a nadie", explican fuentes de la cúpula socialista. Argumentan que se trata de algo que estaba sobre la mesa desde el primer día y que, por tanto, no altera sus posiciones. Los socialistas insisten en que mantienen la confianza en la inocencia del expresidente. Tanto es así, que se adhieren por completo al comunicado que trasladó tras su declaración y se pliegan a sus explicaciones.

En el PSOE consideran que no se han demostrado pruebas de los indicios delictivos que se le imputan en el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra y las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho profesional. Además, añaden, que tras sus explicaciones la sensación generalizada dentro de la formación es de refuerzo en su confianza en las palabras del expresidente, que lo ha negado todo.

Lo que sí reconocen es que el procedimiento será largo, con la consiguiente erosión en sus filas. De ahí que insistan en defender la presunción de inocencia sin anticipar juicios.

Empresa vinculada al entramado investigado

"Solo podemos reforzar la presunción de inocencia, la convicción de que creemos en su palabra y de que estamos convencidos de que, como él ha dicho, será capaz de ir despejando las dudas que pueda tener el juez”, trasladaban fuentes de Moncloa tras la citación.

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La decisión de Calama se ha tomado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas. En relación con las hijas, Calama recuerda que en el auto del pasado 18 de mayo se acordaron una serie de entradas y registros, entre ellos en la mercantil Whathefav, de las que ambas son administradoras solidarias. En este sentido, argumenta que tanto Alba como Laura son administradoras formales de dicha mercantil, cuya operativa aparece vinculada al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas.