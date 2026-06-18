El Parlament rechaza exigir un adelanto electoral a Sánchez con la abstención de Junts

El Parlament ha debatido este jueves la conveniencia de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, tras los últimos casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE. Lo ha hecho a través de una moción presentada por el PP, que la Cámara catalana sí ha permitido que llegara al pleno, a diferencia de lo que sucedió en el Congreso, donde la Mesa rechazó una enmienda del grupo popular y otra de Junts en la misma dirección, alegando que es una prerrogativa que solo atañe al jefe del Ejecutivo. "El problema es Pedro Sánchez, un presidente que ha pasado de ser Bambi a ser el capo de la mafia", ha denunciado el portavoz popular, Juan Fernández, durante la presentación del texto.

La moción, que tampoco tenía carácter vinculante, ha sido tumbada, al reunir solo 25 votos a favor, frente a 68 en contra y 40 abstenciones. Los posconvergentes se han abstenido en la votación del texto del PP para no dar pábulo a su estrategia, a pesar de que en el Congreso presentaron una enmienda a un texto de los populares que pedía exactamente lo mismo. También la CUP y Aliança Catalana han apostado por la abstención, mientras que el PSC, ERC y los Comuns han votado en contra. Solo Vox se ha posicionado al lado del partido liderado por Alejandro Fernández en el hemiciclo.

¿Por qué Junts se ha posicionado de forma distinta en el Parlament y en el Congreso si mantiene que Sánchez debe llamar ya a los españoles a las urnas? El encargado de justificar la diferencia de voto ha sido el diputado de Junts, Agustí Colomines, y lo ha hecho con el argumento de que la Cámara catalana no es el lugar "donde se tiene que debatir esta cuestión" y de que su partido no quiere contribuir a la "estrategia" de los populares de convertir la institución en un "parlamento regional". "No somos de los suyos, ni de estos otros; somos un partido catalán e independentista", ha sostenido.

El diputado de Junts, Agustí Colomines / Lorena Sopêna - Europa Press / Europa Press

Al mismo tiempo, ha señalado que la corrupción no afecta solo a los socialistas, sino a todo el "régimen del 78". "Tanto monta, monta tanto, el PP como el PSOE", ha rematado. Así, Colomines ha manifestado que Junts no está presente en el Congreso "para elegir a un presidente o a otro", y ha advertido de que "desconfiar" del PSOE por sus incumplimientos respecto a lo acordado en el pacto de investidura no le lleva a "confiar" en el PP. Sobre una eventual moción de censura, el parlamentario se ha expresado en la misma línea que el partido en el último mes, y ha instado de nuevo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a viajar a Waterloo para reunirse con Carles Puigdemont si de verdad quiere impulsar una moción de censura contra Sánchez.

El PSC, por voz del parlamentario Jordi Riba, ha reivindicado la reacción que han tenido los socialistas frente a la del PP ante sus casos de corrupción, a los que ha acusado de practicar el cinismo político, además de negar que les caiga la cara de vergüenza porque son partidarios de que "se investigue todo, que salga todo lo que verdad y que pague quién deba pagar".

El rechazo de ERC y los Comuns

ERC y los Comuns han aprovechado el debate para reprochar al PSOE que no haya dado aún las "explicaciones suficientes" sobre las investigaciones que rodean a su partido, pero han querido recordar también todos los casos que han afectado al PP. "Hay 'lawfare', pero no todo es 'lawfare'", ha denunciado el portavoz de los Comuns, David Cid, que ha tachado de "inexplicable" que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tuviera 1,3 millones en joyas en su despacho.

Oriol López, parlamentario de los republicanos, también ha buscado lanzar un mensaje de aviso al PSC: "Si existe el 'lawfare' es porque ustedes lo han permitido", ha dicho.

El 'cupaire' Dani Cornellà, cuya formación se ha abstenido, ha pedido directamente la "disolución del Estado español" y no solo de las Cortes Generales.

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La extrema derecha de Vox ha calificado al PSOE de "mafia" y ha acusado a Junts y ERC de "resignación y colaboración", mientras que la líder ultra de Aliança Catalana les ha señalado por "tapar las miserias del Govern a cambio de unos cuantos asesores y cargos".