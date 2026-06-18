Pleno
El Parlament pide al Govern garantizar el derecho a ser atendido en catalán en servicios públicos
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El Parlament ha pedido este jueves al Govern garantizar el derecho de las personas a ser atendidas en catalán en sus relaciones con las administraciones y los servicios financiados con recursos públicos.
Se trata de un punto de una moción de la CUP que se ha aprobado en el pleno con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto de PP y Vox, que han votado en contra.
La iniciativa reclama establecer objetivos, indicadores y calendarios de logros de "la atención efectiva en catalán de la Administración de la Generalitat, el sistema sanitario, los servicios sociales, culturales y el resto de servicios públicos, y que la primera atención y comunicaciones iniciales se realicen siempre en catalán".
Asimismo, exige obligar a empresas, entidades y organismos que presten servicios públicos o servicios financiados con recursos públicos a "garantizar la capacitación lingüística del personas necesario para asegurar los derechos lingüísticos de los usuarios".
Otro punto del mismo texto de la CUP pide incorporar, antes de acabar el 2027, "cláusulas lingüísticas obligatorias en todas las líneas de subvención, ayuda y fomento económico de la Generalitat y en todos sus contratos, punto que ha prosperado con los votos a favor de Junts, ERC, Comuns, CUP y AC; la abstención del PSC-Units, y el voto en contra de PP y Vox.
El pleno también ha aprobado exigir al Govern la creación, a partir del curso 2026-2027, de un "presupuesto lingüístico propio para todos los centros educativos públicos", con dotación mínima garantizada por alumno y adaptada a la realidad sociolingüística de cada centro.
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