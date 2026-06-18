El Parlament renueva su compromiso con el feminismo por los 50 años de las primeras jornadas catalanas de la mujer

Medio siglo después de las Primeras Jornadas Catalanas de la Mujer, que se celebraron en 1976 en la Universidad de Barcelona, el Parlament ha querido recordar aquel "hito histórico" con la lectura de una declaración institucional durante la sesión plenaria de este jueves. El texto renueva el compromiso de la Cámara con la "igualdad efectiva" y la "erradicación de todas las formas de violencia machista", y ha sido firmado por PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP. El respaldo de estos cinco grupos ha permitido que se pudiera leer en el pleno, al contar con una mayoría suficiente para ello.

En la lectura, a cargo de la secretaria primera de la Mesa, Glòria Freixa, el Parlament ha reivindicado aquel encuentro como un momento trascendental para "la historia democrática, social y feminista de Catalunya" y ha hecho un reconocimiento a las personas, organizaciones y colectivos feministas que han contribuido a lo largo de la historia a conseguir más derechos para las mujeres. Desde la Cámara también se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para continuar construyendo redes feministas, comunitarias y democráticas "para avanzar hacia un país más justo, libre e igualitario".

Además, la declaración recuerda cómo miles de mujeres "salieron de la clandestinidad" en un momento "aún marcado por las consecuencias de la dictadura franquista", ya que se produjo solo unos meses después de la muerte de Francisco Franco, y que su valentía sirvió para reivindicar "una sociedad más libre, democrática e igualitaria". De esta forma, la institución ha querido poner en valor cómo estas primeras jornadas sirvieron para "abrir un espacio de debate público sobre cuestiones hasta entonces silenciadas o relegadas al ámbito privado", como, por ejemplo el derecho al propio cuerpo, la sexualidad o el aborto; y cómo sirvieron para dejar claro que "lo personal es político y que la democracia no podía ser plena sin la libertad de las mujeres".

"Cincuenta años después, el Parlament reconoce el legado de aquellas mujeres que abrieron camino, a menudo en condiciones difíciles, con valentía, inteligencia colectiva y compromiso político. Su impulso ha sido fundamental para muchos de los avances logrados en materia de derechos civiles, sociales, laborales, sexuales y reproductivos, y para la consolidación de un feminismo plural, diverso, crítico y arraigado en el país", prosigue la declaración.

Noticias relacionadas

Sin embargo, los cinco partidos firmantes han querido añadir que no se trata solo de "un ejercicio de memoria", sino que "también es un llamamiento a reconocer que las luchas feministas siguen siendo imprescindibles ante las desigualdades persistentes" en la sociedad actual. "Las instituciones democráticas tienen el deber de preservar esta memoria, de reconocer las genealogías feministas que han hecho avanzar el país y de asumir la responsabilidad de garantizar políticas públicas que pongan la vida, los cuidados, la igualdad efectiva y la libertad en el centro", concluye el texto.