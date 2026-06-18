Los mensajes analizados por la UDEF que desvelan la intermediación en Venezuela a favor de Plus Ultra: "Mañana Zapatero interviene directamente"

Los mensajes intervenidos por la UDEF a los directivos de la aerolínea Plus Ultra desvelan la supuesta intermediación en plena pandemia del coronavirus del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con las autoridades de Venezuela en beneficio de la compañía aérea: "Julio Martínez (Zapatero) va a hablar ahora con [Jorge] Arreaza para tema permisos", escribió el 28 de julio de 2020 el directivo Julio Martínez Sola al entonces dueño de la aerolínea Rodolfo Reyes, que responde: "Excelente". Unos minutos después, Martínez Sola relata a su jefe que el canciller "le ha dicho a Julio que el tema está delicado, que suba un escalón. En estos momentos está hablando con Delcy [Rodríguez]", ahora presidenta encargada de Venezuela.

Meses después, el 29 de enero de 2021, Rodolfo Reyes evidencia su preocupación por unos vuelos entre España y Venezuela, para lo que planeaban acudir "al cónsul". Y en ese momento Julio Martínez Sola, ahora el máximo accionista de Plus Ultra, le contesta: "Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España". "Excelente", responde de nuevo Rodolfo Reyes,

Unos días después, el 1 de febrero de 2021, Martínez Sola anuncia a Reyes que le acababa "de llamar Gonzalo, de la Embajada". "Son muy tercos". Que lo vuelva a proponer. Más de lo mismo. Me da impresión que el embajador está empujando el tema y Juanjo es el que no quiere. Me vuelve a decir Gonzalo qué Venezuela abra cielos. En fin...".

"Doña Delcy habla hoy con el INAC"

El 4 de febrero de 2021 los directivos de Plus Ultra hablan de buenas noticias, pues la entonces vicepresidenta de Venezuela anuncia que les ayudaría con los vuelos en la pandemia: "Doña Delcy habla hoy con el INAC para buscar la fórmula de saltarse a la embajada. Veremos.......".

Tal y como informó este diario, la trama cobró por conseguir que las autoridades venezolanas autorizaran los vuelos de Plus Ultra en plena pandemia. En el auto de imputación del expresidente del Gobierno el magistrado detallaba que la actividad desplegada por los investigados se extendió a una segunda línea de influencia dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la salida de vuelos de la compañía.

Plus Ultra logró que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar aviones para repatriar a ciudadanos españoles desde Caracas. Por esta labor de intermediación con el Ejecutivo de Caracas Julio Martínez Martínez, el "lugarteniente" del expresidente, habría cobrado al menos 458.000 euros con la empresa Análisis Relevante SL. Esta mercantil pagó a Zapatero unos 450.000 euros por supuestas "asesorías globales".

"Camilo estuvo hoy con ZP"

En los mensajes se evidencia que el 6 de febrero de 2021 Rodolfo Reyes informa a su interlocutor de que "Camilo [Ibrahim] estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa". "Lo sabía", respondió Martínez Sola, que después relata que "el tocayo", Julito Martínez Martínez, cuando "estaba con ZP", le preguntó "cuánto tenía Camilo en Plus Ultra". Después explica a Rodolfo Reyes que "Delcy está buscando la solución y saltarse a la embajada".

Dos días después, el 8 de febrero de 2021, Martínez Sola adelanta que "el tocayo", en alusión al "lugarteniente" de Zapatero, "tendrá noticias de Delcy". Y tras una comida celebrada el 12 de febrero de ese año, el ahora máximo accionista de Plus Ultra explica a Rodolfo Reyes que "el tocayo habla esta noche con Delcy, y esta dice: 6 vuelos autorizados sin nota diplomática. Que Plus Ultra los pida directamente al INAC y diga que están autorizados por vicepresidencia".

'Cafeteras' de la trama Zapatero

Los mensajes intervenidos a Martínez Sola apuntan también a un posible uso de teléfonos seguros y de terminología en clave para saber cuando podían hablar por esta vía en relación con el expresidente del Gobierno español. Utilizaban para ello los términos "café" o "cafetera", curiosamente los mismos de los que hacía uso trama Koldo para sus comunicaciones en clave.

Así, en un mensaje del 22 de mayo de 2020 al que ha tenido acceso este diario el presidente de la compañía aérea señala a su interlocutor Rodolfo Reyes Rojas: "Recibí llamada de Julio Martínez (Zapatero)" a lo que añade: "Cuando estés con el café me llamas".

Tres días antes este directivo ya había utilizado un lenguaje parecido con esta misma persona, al escribirle "cuando estés con el café me llamas y te pongo al corriente del tema "Zapatero". Reyes Rojas le responde: "Prendiendo la cafetera. En 5 estoy listo".

Víctor de Aldama

Precisamente, uno de los principales implicados en el caso Koldo, el comisionista Víctor de Aldama, declaró el pasado 21 de mayo ante el juez de que instruye esta causa en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que conocía que Zapatero utilizaba teléfonos desechables, aunque no le constaba de forma fehaciente que el origen de los mismos fuera el comandante de la Guardia Civil implicado en el caso, Rubén Villalba.

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En otro mensaje, Martínez Sola anuncia al entonces dueño de Plus Ultra que "desde vicepresidencia" iban a llamar "al sobrino de Camilo [Ibrahim]. Le darán un paquete para Julio Martínez (Zapatero) para que lo llevemos en el vuelo del 14". Entonces, Rodolfo Reyes responde: "La Remuneración”, lo que arranca una risa de su interlocutor.