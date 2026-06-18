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Secretaría para la Mejora Educativa

Junts, ERC y Comuns censuran el nombramiento de un concejal del PSC que criticó la inmersión

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EFE

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Barcelona
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Junts, ERC y Comuns han pedido explicaciones al Govern por la futura incorporación de Víctor García Correas, hasta ahora concejal del PSC en Rubí (Barcelona), a la Secretaría para la Mejora Educativa del departamento de Educación.

En concreto, cuestionan que sea el perfil idóneo para ocupar este cargo a raíz de unas declaraciones que hizo en el pleno municipal de Rubí (Barcelona) negando la unidad de la lengua catalana y reclamando "asegurar que se hable el castellano" en las aulas.

Fuentes de Educación matizan que la conselleria "no ha fichado a nadie", puesto que García Correas, que es un "técnico docente", se presentó a un proceso de selección y "fue el primero por méritos".

"No es un cargo de confianza", recalcan, y añaden que se siguieron los pasos "habituales que se utilizan en la administración". Las mismas fuentes subrayan que García fue muchos años director de una escuela de máxima complejidad.

Junts recuerda que Vila lo desautorizó

Por su parte, Junts ha registrado una batería de preguntas para que la consellera de Educación, Esther Niubó, confirme si el nombramiento se producirá y si se trata de una "decisión personal" suya, teniendo en cuenta que la secretaría de mejora educativa tiene entre sus funciones "impulsar el conocimiento y el uso de distintas lenguas en el sistema educativo catalán".

También preguntan al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, qué valoración hace de la incorporación a Educación de "una persona que negó la unidad de la lengua, que cuestionó la inmersión lingüística y que el mismo conseller desautorizó públicamente a través de las redes sociales".

ERC ve "dejadez o mala fe"

Desde ERC, la diputada Marta Vilalta ha aprovechando una intervención en la tribuna del Parlament sobre una iniciativa de la CUP sobre lengua para pedir al Govern que pare este nombramiento.

Según Vilalta, García es "un negacionista de la unidad de la lengua y crítico de la inmersión lingüística", por lo que "queda inhabilitado con sus ideas para mejorar nada, y menos la escuela catalana".

"Con este anuncio queda demostrada no sólo la falta de ambición nacional de este Govern, sino la dejadez o mala fe", ha dicho.

Los Comuns se han sumado a esta petición: "Nosotros nos sumamos a la demanda de que se rectifique la contratación de una persona que tuvo una posición lamentable sobre el apoyo a la Bressola, respecto al catalán y sobre su uso", ha alegado Susanna Segovia.

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Para la diputada de los comunes, este "no es el mensaje" que debe dar el departamento de educación a los centros.

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