Dalmau exige una rectificación a un diputado del PP por asegurar que un inmigrante que delinque debe regresar nadando a su país

El diputado del PPC en el Parlament, Cristian Escribano, ha instado a los inmigrantes que delincan a regresar a su país "ya sea en avión o nadando". Las palabras del parlamentario popular han provocado la respuesta del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que las ha considerado un "insulto" a quienes han perdido la vida en el mar Mediterráneo mientras trataban de buscar un futuro mejor. Por ello, le ha reclamado una rectificación.

"Quien venga a integrarse y a contribuir es bienvenido. Pero quien venga a delinquir, puerta. Ya sea en avión o nadando", había afirmado Escribano durante una interpelación en el pleno de la cámara. Lejos de retractarse, en el turno de réplica, el parlamentario popular ha rechazado recibir "lecciones de ética y de moral" de un partido que, a su juicio, con sus políticas "ampara" a las mafias que trafican con seres humanos.

En el último turno, Dalmau ha reiterado que se trata de declaraciones absolutamente "fuera de lugar" y ha dicho que no son propias ni del Parlament ni del PP. En este sentido, se ha preguntado si Escribano estaba hablando "en nombre de Vox y Aliança Catalana". "¿O es que su partido ha perdido el norte?", ha añadido, al tiempo que ha instado al grupo de los populares a aclarar si comparte las palabras de su diputado.

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"Se pueden tener visiones diferentes, pero lo que ha dicho no es digno de esta cámara ni de su formación política. Le recomiendo releer el discurso de la visita del Papa", ha concluido el conseller de la Presidència.