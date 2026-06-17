El TSJC cita a declarar a Joan Ignasi Elena y Joan Herrera por contrataciones irregulares en Altafulla (Tarragona)

El próximo lunes el exconseller de Interior y diputado en el Parlament por ERC Joan Ignasi Elena, deberá comparecer como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acusado de un presunto delito de prevaricación por contrataciones menores irregulares del Ayuntamiento de Altafulla entre 2017 y 2019. El tribunal, que asume las competencias de investigación ya que Elena es aforado también ha citado como acusado al exlíder de ICV Joan Herrera.

En concreto, los dos eran administradores de la empresa SINERGIA Energía, Derecho y Medio Ambiente SLP (SINERGIA EDM), y habrían participado presuntamente en contratos públicos adjudicados de forma irregular por parte del consistorio, según la exposición razona enviada por el juzgado de El Vendrell al TSJC. Por eso mismo asunto el Tribunal Supremo investiga al que alcalde de Altafulla entre 2011 y 2019 y ahora diputado en el Congreso, Fèlix Alonso Cantorné, de Sumar en Comú.

El caso se centra principalmente en un contrato de servicios de asesoramiento jurídico externo adjudicado a SINERGÍA EDM a partir del 18 de octubre de 2017. La investigación sostiene que el consistorio habría utilizado de forma fraudulenta la fórmula del contrato menor para evitar un concurso público y los mecanismos de concurrencia competitiva previstos en la legislación de contratación pública.

La empresa facturó mensualmente 1.300 euros más IVA por los servicios de asesoramiento. Según la exposición razonada de la jueza de El Vendrell, se emitieron 22 facturas entre noviembre de 2017 y julio de 2019, con un importe acumulado de 25.046,67 euros, más de 5.259,80 euros de IVA, cantidad que supera el límite de los contratos menores, fijado en 15.600 euros más IVA. También se señala en el escrito que el contrato menor "no podía ser prorrogado ni tener una duración superior a un año", según la normativa vigente por entonces.

Además, la jueza de El Vendrell aseguró que existen informes desfavorables de la interventora municipal, que advertía de que se repetían servicios con el propio proveedor "sin respetar los principios de publicidad y concurrencia" de la ley de contratos del sector público. El escrito judicial señala que en varias adjudicaciones se prescindió de los informes preceptivos del secretario municipal y de los procedimientos ordinarios de licitación y sostiene que los investigados no podían desconocer la normativa administrativa por su experiencia profesional y política.

Otra adjudicación a SINERGIA EDM que se investiga fue en junio de 2017, para redactar los pliegos técnicos para licitar la obra de un casal de Altafulla por 5.000 euros sin IVA. Los investigadores creen que fue para presuntamente camuflar otro servicio, ya que ese pliego lo podría haber redactado "personal municipal".

Noticias relacionadas

Pese a que el juzgado cree que presuntamente el exalcalde Altafulla sería el responsable de estos delitos de prevaricación considera a Elena y Herrera como "cooperadores necesarios" y por eso los cita a declarar ante "indicios sólidos" para abrir diligencias penales.