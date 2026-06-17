Illa reivindica a Sánchez como el "mejor presidente" que ha tenido España en pleno cerco judicial al PSOE

"¿President, sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?", ha preguntado el líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, mientras el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está declarando ante la Audiencia Nacional. Lejos de moverse ni un ápice del apoyo acérrimo exhibido en los últimos meses, Salvador Illa ha respondido sin titubear: "Sánchez es el mejor presidente que ha tenido España". Es la enésima muestra, pero esta vez dentro del hemiciclo del Parlament, de que el cierre de filas del jefe de la Generalitat con el de la Moncloa es inamovible incluso en la semana más difícil a nivel judicial por las causas que cercan al PSOE y con una presión creciente para que se adelanten las elecciones generales.

"Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y se la quemará" Alejandro Fernández — Líder del PP en Catalunya

De poco le ha servido a Fernández continuar hurgando durante la sesión de control en los antecedentes que se han llevado por delante a dirigentes que antaño tuvieron el mando de Ferraz. "Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán, y se quemó. Lo hizo por Salazar, y se quemó. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero, y se está achicharrando, y ya le avanzo que sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y se la quemará", ha espetado. Pero el president de la Generalitat se ha mantenido impertérrito. También cuando el dirigente popular le ha echado en cara que "o no sabe elegir aliados, o no se entera de nada o comparte fechorías con todos ellos".

Ni ha perdido el sosiego ni ha respondido a esas acusaciones, como también ha hecho oídos sordos cuando Junts lo ha acusado de "opacidad" porque no da explicaciones sobre "los presuntos casos de corrupción" de los socialistas. "¿Cuántas joyas más tienen que aparecer?", ha soltado la presidenta del grupo, Mònica Sales. Illa ha obviado todas esas acusaciones y solo ha respondido a la petición de ERC de que hay que ir más allá de denunciar la corrupción con acciones "claras y concretas".

La corrupción hay que hacer todo lo que podamos para prevenirla y, cuando se produce, actuar con contundencia Salvador Illa — President de la Generalitat

"La corrupción hay que hacer todo lo que podamos para prevenirla y, cuando se produce, actuar con contundencia. Tiene todo mi compromiso en los ámbitos que son de mi responsabilidad", ha asegurado el president en referencia al Govern y al PSC, que ya defendió hace dos semanas que está "libre de corrupción". Consciente de cómo el aluvión de casos que acechan al PSOE y a la figura de Zapatero hace mella en los cuadros de su partido, Illa hizo un alegato el pasado sábado para que defendieran sus siglas con "la cabeza alta".

Del asesinato de la calle Balmes a los trenes

El resto de la oposición ha interrogado a Illa sobre otras polémicas que se han acumulado en la última semana, como la expulsión del coro que quería exhibir 'esteladas' durante la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, algo que ha despachado afirmando que "Catalunya actuó como debía actuar" pese a la acusación de "represión" de los partidos independentistas. También Vox ha interpelado al president sobre el asesinato en la calle Balmes de la semana pasada. "Catalunya es un lugar seguro, no es Ciudad Juárez", ha subrayado Illa.

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Los Comuns, a su vez, han recuperado una crisis que se ha convertido en crónica: la de Rodalies. "El Govern no está siendo consciente de la magnitud del problema", ha advertido la presidenta del grupo, Jéssica Albiach, tras los cuatro fallos del sistema de control de Adif en cuatro meses y el impacto que tiene sobre el servicio el robo de cobre y las secuelas "cronificadas" del accidente de Gelida de febrero, que se suman a la falta de información fiable al pasajero. "Catalunya es el lugar de España en el que más robos de cobre se producen. Se les ha acabado, ya está bien", ha exclamado Illa, que ha prometido "contundencia" ante esta situación que el Govern tiene detectada que sucede en cuatro puntos concretos de la red. Por lo demás, ha defendido que se están haciendo reformas, como la de los túneles de Garraf y Rubí, e invirtiendo recursos para revertir la situación.