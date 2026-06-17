Junqueras viaja a Madrid en plena tensión con Rufián y con la nueva financiación en el aire

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, viaja esta semana a Madrid con varios asuntos candentes en el equipaje, pero entre los que sobresalen dos. El primero: se reunirá con el grupo de ERC en el Congreso en plena tensión con el líder parlamentario republicano, Gabriel Rufián. El segundo: buscará la manera de desencallar la nueva financiación autonómica que, pese a que está pactada y anunciada, no tiene claros ni los apoyos ni el calendario.

Los viajes de Junqueras a la capital no son extraños. Desde que recuperó el control del partido en diciembre de 2024, el líder republicano ha querido cultivar su perfil político allí, sobre todo desde que ERC es uno de los socios preferentes del presidente Pedro Sánchez. Hay viajes que son públicos, como cuando anunció la nueva financiación tras verse en la Moncloa con el propio presidente. En cambio, ha habido otras expediciones alejadas del foco mediático.

Esta visita a la capital, sin embargo, tiene más sustancia que otras veces. El miércoles por la tarde se verá con los diputados de ERC en el Congreso. Hace unos meses habría sido una reunión sin demasiada trascendencia, pero ahora se produce en un momento en que las relaciones de Junqueras con Rufián están enrarecidas. El segundo lleva tiempo defendiendo un frente de izquierdas con otras formaciones que el primero rechaza con vehemencia.

Un segundo conflicto

No es el único conflicto latente. El clima del grupo parlamentario en el Congreso tampoco es el mejor de todos. Se manifestó públicamente con toda su crudeza hace un par de semanas, cuando un diputado del grupo, Jordi Salvador, expresó en las redes sociales su malestar con Rufián. No le gustó que unos días antes el líder parlamentario pusiera "condiciones" para liderar la lista electoral en las próximas generales. Unas condiciones que pasan, entre otras cosas, por la composición futura "del grupo parlamentario".

Los diputados de ERC Jordi Salvador y Gabriel Rufián en una imagen de archivo. / Marta Fernández / Europa Press

Salvador estalló en redes como lo hace alguien que lleva tiempo sintiéndose agraviado. "ERC no es ninguna plataforma personal ni un espacio de ultimátums", dijo. Y añadió: "Si hace falta, algunos hablaremos en público, al menos yo, y se acabará la tontería. La paciencia tiene un límite". Desde entonces, nadie ha vuelto a hablar del tema públicamente. Ni los protagonistas, ni la dirección. El problema, sin embargo, se mantiene.

Fuentes de la dirección consultadas por EL PERIÓDICO restan trascendencia a la reunión. Aseguran que son unos encuentros que "se han hecho siempre" y que tienen que servir para hablar de todo. No descartan que se aborden los temas más controvertidos, pero aseguran que el motivo del encuentro no es ni el frente de izquierdas ni el choque con Salvador. Desde el entorno de Rufián defienden lo mismo: que se trata de una reunión que se hace periódicamente.

Otros objetivos

Desde la dirección apuntan que el viaje tiene otras finalidades más allá de la cita con el grupo parlamentario. Por ejemplo, buscar la manera de desencallar la financiación y concretar la quita de la deuda del FLA. En ambos temas, ERC tiene un acuerdo cerrado con el Gobierno, pero no está claro el calendario de ejecución ni tampoco si existen los apoyos necesarios para que el Congreso los valide cuando llegue el día.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras a principios de año en la Moncloa. / José Luis Roca

Así, el viaje a Madrid también tiene un fuerte componente de "estrategia", es decir, de intentar trazar un camino a seguir para poder cerrar estas carpetas tan importantes para ERC. De hecho, el propio Junqueras expuso este mismo martes que su partido no da la legislatura por muerta, por mucho que el PSOE esté tocado por los casos que se le acumulan en los juzgados.

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El líder republicano quiere exprimir al máximo las posibilidades de cerrar la financiación y el FLA antes de que Sánchez tenga la tentación de pulsar el botón antes de tiempo para volver a las urnas. De lo contrario, ERC habrá asumido todo el desgaste de la negociación con el Gobierno sin conseguir que las dos iniciativas sean una realidad.