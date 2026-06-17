Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados "máxima coordinación" tras los episodios de tensión interna

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha reunido este miércoles con los diputados de ERC en el Congreso y les ha pedido afrontar el último tramo de la legislatura con "la máxima exigencia, determinación y coordinación". "Las decisiones que deberán tomarse durante los próximos meses serán determinantes para garantizar más recursos, más capacidad de decisión y más bienestar para el conjunto del país (Catalunya)", les ha advertido.

La reunión se ha celebrado después de que en las últimas semanas el grupo parlamentario haya vivido algunos episodios de tensión interna. El más evidente fue cuando el diputado Jordi Salvador expresó públicamente su enfado con el portavoz, Gabriel Rufián. No le gustó que Rufián expusiera que tenía determinadas "condiciones" para volver a ser candidato de ERC, entre ellas, cambios en la composición del grupo.

El comunicado que ha enviado ERC tras el encuentro no hace ninguna referencia explícita a estos episodios, pero cobra relevancia que Junqueras haya hecho mención a esta "coordinación". El presidente del partido ha asistido a la reunión con dos de sus principales colaboradores, el portavoz y vicesecretario de comunicación, Isaac Albert, y el responsable de organización, Pau Morales.

La petición de Rufián

Mientras se celebraba el encuentro, Rufián ha tenido que intervenir ante el pleno en el último punto del orden del día. Lo ha aprovechado para lamentar que la "prensa catalana" esté más pendiente de la situación interna de su partido, que de los tratos que Junts tiene con el PP y con Vox en el Congreso. Se refería a la iniciativa impulsada por el partido de Puigdemont y los populares para reclamar a Sánchez que convoque ya las elecciones. "Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de ERC, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes -Junts- pactan con PP y con Vox en esta Cámara contra el pueblo de Catalunya", ha dicho.

Pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de ERC Gabriel Rufián — Portavoz de ERC en el Congreso

Tanto Rufián como la dirección del partido quieren restar trascendencia a los episodios de tensión y a la reunión que se ha celebrado este miércoles. Los republicanos aseguran que encuentros como este se celebran de forma periódica desde que Junqueras recuperó el mando en diciembre de 2024. De hecho, mantienen que el de hoy ha servido para "consolidar" la relación entre "la dirección nacional y el grupo parlamentario". La cúpula quiere reforzar a sus diputados porque el Congreso será decisivo para concretar "los avances pendientes" que tiene Catalunya.

Solo el tiempo dirá si la situación interna del grupo se reconduce. El contexto no es fácil teniendo en cuenta que se acerca el momento de tener que configurar las listas de las próximas elecciones generales, algo que siempre produce fricciones. Y hay otro asunto polémico que sigue sin tener un desenlace claro: el frente de izquierdas que Rufián reclama y que Junqueras rechaza y que ha acabado por enrarecer su relación. ERC no ha hecho ninguna mención al asunto en el comunicado de este miércoles. Sin embargo, el tema sigue bien presente. Rufián volverá a defenderlo este viernes en València en un acto con la exvicepresidenta valenciana Mònica Oltra.

FLA y financiación

Más allá de la delicada situación interna, Junqueras también ha trasladado formalmente a sus diputados lo que ya anunció el martes en las redes sociales: que pese a que el PSOE esté "débil" por los casos judiciales que le afectan, la intención de ERC es agotar la legislatura para dar tiempo a llevar al Congreso para su aprobación definitiva la reforma de la financiación autonómica y la quita de la deuda del FLA. "Son dos compromisos que forman parte de los acuerdos de investidura y que deben avanzar de acuerdo con el calendario establecido", exponen los republicanos.

De hecho, Junqueras no ha ido a Madrid solo para verse con el grupo parlamentario. También tiene previstos contactos, que el partido no quiere precisar por discreción, para intentar desencallar tanto la financiación como la quita. Son dos temas impulsados por ERC y acordados por el Gobierno, pero que tienen que pasar por el Congreso y ahora mismo no tienen ni un calendario claro ni los apoyos necesarios confirmados. También por eso el viaje de Junqueras es importante.

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Con la reunión de este miércoles, Junqueras también ha intentado transmitir al PSOE que no se confíe y que no dé los votos de ERC por descontados, por ejemplo para los Presupuestos Generales del Estado que el presidente Sánchez quiere presentar próximamente. "Cuando hay oportunidades para avanzar, Esquerra las aprovecha. Cuando hay que negociar, negocia. Cuando hay que plantar cara, planta cara", ha zanjado.