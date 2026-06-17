Nuevo revés a la demolición del Algarrobico: Carboneras (Almería) aplaza con los votos del PSOE la suspensión de la licencia

Nuevo revés al derribo del hotel del Algarrobico. El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras, municipio próximo a Almería ha retrasado con los votos a favor del PSOE la votación para la revisión de oficio y la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. La propuesta ha sido planteada por el concejal no adscrito Felipe Cayuela y ha contado también con el apoyo de la ex edil del PP Ángeles Carrillo. Tanto el alcalde de Ciudadanos, como los concejales del PP han votado en contra de este nuevo retraso.

El retraso en la anulación de la licencia bloquea las intenciones del Gobierno central y la Junta de Andalucía de iniciar el derribo de la construcción ejecutada en el litoral. De hecho, estaba previsto que en cuanto se anulase la licencia se convocaría la comisión bilateral para repartir los gastos de la demolición tal y como está establecido en el convenio firmado entre ambas administraciones.

La propuesta llevada a la sesión monográfica y extraordinaria, que apenas se ha extendido 16 minutos, se ha visto apoyada por los miembros del PSOE, y estaba centrada en las "consecuencias económicas" que podría tener para el Ayuntamiento la anulación de la licencia a Azata del Sol. La posición de los socialistas choca con la estrategia liderada por la secretaria general María Jesús Montero quien llegó a anunciar en 2025 el inicio del derribo y a iniciar un procedimiento de expropiación ante la demora en la anulación de la licencia. Por su parte, la Junta de Andalucía lleva años planteando que la única vía para el derribo era la suspensión de los permisos para iniciar las obras y de hecho se llegó a personar en el procedimiento abierto en el TSJA.

Frente a esto, el propio alcalde, Salvador Hernández (CS), ha defendido que se podía haber llevado a cabo la anulación una vez aprobado el dictamen vinculante del Consejo Consultivo. "Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá". "No tocaba hoy dictaminar la cuantía económica ni otros informes que han solicitado los concejales de la oposición", ha insistido el regidor, quien ha lamentado que su intento por sacar adelante la propuesta no haya fructificado. "Hasta donde llegan mis capacidades he hecho lo que ha sido posible. No obstante, ahora el TSJA dictaminará lo que considere oportuno", ha añadido.

Las causas del retraso

En la exposición de motivos del aplazamiento de la votación hasta el 22 de junio, el concejal no adscrito ha advertido de las graves consecuencias económicas que podrían derivar de la anulación de la licencia por sentencia judicial. "La propia propuesta de resolución reconoce expresamente que en relación con la eventual obligación de indemnizar y con la evaluación económica de las cantidades que pudieran derivarse de los acuerdos a adoptar, este Ayuntamiento no cuenta con los medios materiales y personales para su estudio en detalle", ha dicho para reivindicar nuevos informes técnicos, jurídicos y económicos antes de "adoptar una decisión definitiva" sobre un asunto "de extraordinaria trascendencia".

Con ello, ha interesado que se aporten informes complementarios sobre el impacto económico y las posibles responsabilidades patrimoniales tanto del Ayuntamiento como de otras administraciones para adoptar una decisión "con pleno conocimiento de sus posibles consecuencias jurídicas, económicas y presupuestarias y bajo los principios de prudencia, buena administración, transparencia y defensa de los intereses generales del municipio".

El edil ha apuntado que el mismo acuerdo pendiente de votación señala que será necesario tramitar "un procedimiento posterior" para determinar "si existe obligación de indemnizar" a Azata del Sol y, en su caso, "cuantificar las cantidades que, eventualmente, pudieran corresponder". Así, ha advertido que no consta incorporado al expediente ningún informe económico-financiero de la intervención municipal que "valore el eventual impacto presupuestario para el Ayuntamiento de Carboneras", ni la "capacidad financiera de la corporación para afrontar posibles responsabilidades futuras".

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Antes de que se decidiera aplazar la votación, el portavoz socialista había avanzado la postura de su grupo de abstenerse en la votación de fondo al entender que el expediente carecía de información "esencial" sobre las consecuencias económicas de anular la licencia del hotel, aunque Amérigo quiso dejar claro que el PSOE no se opone "al cumplimiento de las resoluciones judiciales ni a la revisión de las licencias". "No disponemos de elementos suficientes para emitir votos favorables", ha añadido antes de que se decidiera suspender la aprobación tras quejarse de la falta de informes y análisis en el ámbito económico y presupuestario ante las posibles "contingencias económicas".