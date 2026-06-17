Comparecencia en el Congreso
Marlaska explica como "un fatídico accidente" la muerte de dos guardias civiles persiguiendo una narcolancha
El ministro del Interior lamenta "el uso malintencionado del dolor ajeno" por representantes políticos
La muerte de los dos guardias civiles Jerónimo y Germán el pasado 8 de mayo se produjo en "un fatídico accidente" durante "un operativo como los muchos que cada día se ponen en marcha contra el narcotráfico". Es la explicación somera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado este miércoles en el Congreso, donde ha comparecido para explicar por qué perdieron la vida los dos guardias de la Comandancia de Huelva tratando de atrapar a una narcolancha.
Marlaska ha constatado el punto geográfico del siniestro, a 80 millas náuticas, o 150 kilómetros, de la costa de Huelva. Allí, en la persecución llevada a cabo por dos embarcaciones del Servicio Marítimo provincial de la Guardia Civil en alta mar, ambas "colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas". Y ese golpe "provocó, por un lado, las lesiones de los dos agentes heridos (Cristian y Vicente) y, por otro, el fallecimiento de los dos guardias, uno de ellos en ese mismo momento y el otro cuando era trasladado al hospital".
El titular de Interior ha aprovechado su comparecencia para deplorar la instrumentalización del caso, "el uso malintencionado del dolor ajeno, un marco de debate en el que un representante público no debería entrar".
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