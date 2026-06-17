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Aprobada la ley que clasifica al Institut d'Estudis Catalans como "academia nacional"

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Institut d'Estudis Catalans

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EFE

Barcelona
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El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la ley que clasifica al Institut d'Estudis Catalans (IEC) como una "academia nacional", una denominación meramente simbólica que no cambia su naturaleza jurídica, su autonomía organizativa ni lo establecido en sus estatutos.

Se trata de una proposición de ley, tramitada de forma exprés, que han planteado los grupos PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP que ha sumado el apoyo de las dos diputadas de Aliança Catalana y ante la que se han posicionado en contra el PPC y Vox.

La exposición de motivos de la norma señala que el IEC es desde 1923 "la única academia no estatal que forma parte de la Unión Académica Internacional como 'full member', categoría reservada a las academias nacionales, hecho que evidencia el reconocimiento externo de su carácter nacional".

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El IEC fue fundado en 1907 por la Diputación de Barcelona a iniciativa de Enric Prat de la Riba: es, en concreto, "una corporación de derecho público con base privada, con personalidad jurídica propia y con funciones públicas reconocidas en diversos ámbitos".

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