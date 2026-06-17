El único juicio contra policías por el referéndum del 1-O desata una campaña contra la "impunidad"

El juicio contra cuatro policías nacionales acusados de reventar un ojo al activista Roger Español con una pelota de goma, el único por las cargas del 1-O, ha dado pie a una campaña contra la "impunidad" policial, apoyada por un centenar de entidades y 50 personalidades culturales y políticas.

La directora de la asociación pro derechos humanos Irídia, Anaïs Franquesa, y los presidentes de las entidades ANC y Òmnium Cultural, Josep Vila y Xavier Antich, respectivamente, además del propio Roger Español, han presentado este miércoles en rueda de prensa la campaña de apoyo al activista ante el juicio contra los agentes de la policía nacional, que serán juzgados el próximo mes de septiembre por dejarlo tuerto.

Español, quien estaba acusado de delito de atentado a la autoridad por lanzar un valla contra los policías pero fue amnistiado, ha denunciado que la ley del perdón "ha sido un sinónimo de impunidad, no de justicia y reparación", ante la "violencia" de los 10.000 agentes que fueron destinados a Catalunya para impedir el referéndum.

Las cargas por el 1-O motivaron la imputación de un centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero los agentes fueron de los primeros en beneficiarse de la amnistía, con la excepción de un escopetero, un inspector y dos subinspectores investigados por las lesiones a Español.

Estos quedaron excluidos del perdón por estar acusados de una actuación dolosa que supuso la pérdida de un órgano principal.

Los cuatro agentes, que afrontan penas de hasta trece años de cárcel, serán juzgados el próximo mes de septiembre en la Audiencia de Barcelona en un proceso que previsiblemente quedará visto para sentencia el 1 de octubre, por lo que se ha convocado una movilización para ese mismo día en el Arc de Triomf de Barcelona y, para el día siguiente, un concierto solidario.

En el marco de la campaña, que apoyan más de un centenar de entidades sociales y de derechos humanos, se ha publicado un manifiesto que cuenta ya con unas 50 adhesiones de personalidades políticas, culturales y de la comunicación, como la exalcaldesa Ada Colau o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los periodistas Marc Giró y Jordi Évole o el escritor Pol Guasch.

Los impulsores de la campaña, ha explicado Roger Español, pretenden convertir el juicio en "una acusación coral contra la impunidad policial y los responsables de la violencia del 1-O. Los jueces deberán decidir si se ponen de lado de estos o de los derechos fundamentales", ha agregado.

"La ley de amnistía en el Estado español han sido más sinónimo de impunidad que de justicia y reparación", ha lamentado Español, quien fue candidato de Junts en las elecciones al Senado.

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El activista ha querido aprovechar su caso para exigir la prohibición de las pelotas de goma y de "sus sucedáneos" por parte de los agentes antidisturbios en toda España -los Mossos las tienen vetadas desde 2014 a raíz del caso Ester Quintana-: "Protestar no nos puede costar un ojo de la cara", ha proclamado.