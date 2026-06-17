EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra

La agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) entregó el 18 de marzo de 2026 al juez José Luis Calama el contenido del dispositivo móvil que interceptó en 2021 al que fuera máximo accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, Rodolfo Reyes Rojas. Y lo aportó al magistrado español justo un día después de que el instructor reactivara el 17 de marzo una orden de detención internacional contra este empresario. Los mensajes interceptados por las autoridades de Washington han sido claves para que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tenga que declarar este miércoles como investigado en la Audiencia Nacional por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea con 53 millones de fondos públicos.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

El pasado 13 de marzo Interpol avisó al juez Calama de que las órdenes internacionales de detención contra el venezolano Reyes Rojas, la mujer de este, María Aurora López (Venezuela), y los financieros Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos) y Luis Felipe Baca (Perú) no estaban vigentes. Las había reclamado el 3 de marzo la anterior instructora, la titular del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 15, María Esperanza Collazos, que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional.

El 11 de marzo

Dos de estas cuatro órdenes, la de Reyes Rojas y Simon Leendert Verhoeven, habían sido dadas de alta por Interpol el 11 de marzo de 2026 "dada la urgencia solicitada". Las otras dos no fueron publicadas "por defectos de forma", de los que fue alertada María Esperanza Collazos. Sin embargo, Interpol se enteró después, por una llamada de teléfono, de que la magistrada ya no era la instructora del procedimiento.

"Ante los hechos referidos y en cumplimiento del protocolo de Interpol en relación al reglamento sobre el tratamiento de datos, se solicitó mediante correo electrónico al Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 15, que confirmase la vigencia de las Órdenes Internacionales de Detención (OID) emitidas, sin haber recibido respuesta, ni de los reparos solicitados ni de la referida confirmación de vigencia", afirma el escrito policial, que desvela en el mismo sentido, que la Audiencia Nacional tampoco comunicó "la modificación, vigencia o cese de las OID publicadas (a nombre de Simón Leendert Verhoeven y de Rodolfo Reyes Rojas)".

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado / CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

Y por eso Interpol avisó el 13 de marzo de que "ninguna de las órdenes internacionales solicitadas" permanecían vigentes, por lo que esperaban instrucciones de Calama para proceder. Cuatro días después, el 17 de marzo, Calama reactivó la orden de detención de Reyes Rojas, que alertó a las autoridades de EEUU, que ya habían investigado a Reyes Rojas.

Un plan

Al explicar los motivos por los que reactivaba la orden de detención, Calama explicaba que Reyes Rojas y otros directivos de Plus Ultra "idearon un presunto plan para apropiarse" de los fondos del rescate, "que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo", pero también a "entidades vinculadas con el propio Reyes en Panamá, Puerto Rico y Dominica".

Así, una vez concedida la ayuda, "Reyes ordenó presuntamente que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente, tras haber sido recibidas en las cuentas bancarias de Plus Ultra en España, a tres sociedades instrumentales dirigidas por Simon Leendert Verhoeven [...] realizándose transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio". Una de estas mercantiles había actuado "en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad en Dubái, constando incluso inicios de la participación de Reyes Rojas en alguna operativa de su venta".

Foto del informe de la UDEF: En la imagen se observa, de izquierda a derecha a Julio Martínez Martínez, a un desconocido, a Julio Martínez Sola, a Roberto Roselli y un varón desconocido. / EL PERIÓDICO

Según la UDEF, Reyes Rojas, a través de su mujer, María Aurora López, buscó activamente la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo "lugarteniente", Julio Martínez Martínez, mantuvo contactos frecuentes con los directivos de Plus Ultra "para obtener financiación o ayudas públicas para el rescate de la compañía aérea, en el contexto de la pandemia de coronavirus".

"Busco como llegarle a ZP"

Los mensajes interceptados evidencian que Reyes sondeó al exembajador venezolano Ramón Gordils para tener acceso a Zapatero: "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero...tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas publicas y/o financiamiento (...)", escribía el exdirectivo de Plus Ultra, a quien Gordils respondió: "Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP".

Después, Reyes llega incluso a admitir "la posibilidad realizar pagos". En otro mensaje este empresario venezolano asegura que habían conseguido hacer "el puente con ZP [...]. Manuel [Fajardo] es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils".

Después, el ahora presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, escribió a Fajardo: "Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils", decía el empresario, que después explicó a un interlocutor que acababa "de hablar con Fajardo y que Zapatero le va a llamar".

"11 minutos con Zapatero"

Reyes explica días después a Gordils que Martínez Sola había hablado "11 minutos con Zapatero". En otro momento el directivo de Plus Ultra Roberto Roselli informa de que él no habla "directamente con Zapatero sino con su “lacayo” [Julio Martínez Martínez] a través de quien "cobrarían la mordida".

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', del Senado / CARLOS LUJAN

Un día después de que el Gobierno creara el fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el que se abonaron 53 millones a Plus Ultra, se produjo una conversación entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola en la que este último "informa de que Zapatero y Julio Martínez Martínez ya están trabajando" para el rescate: "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen). El martes comemos Roberto y yo con Julio Martínez (...) Yo estoy seguro que algo nos tocará. La cuestión es cuánto y cuando". Un ulterior mensaje de Reyes es más específico del papel predominante de Zapatero para lograr el rescate: "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Desde 2021

Según el juez Calama, EEUU disponía desde 2021 de una copia del teléfono de Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. La policía de Washington realizó la extracción de los datos en virtud de una investigación "inicialmente orientada a contrabando" que "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales, constituyendo material probatorio que [la agencia norteamericana] Homeland Security Investigations considera que pudiere tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra".

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El instructor destacó en un auto que este material ha sido utilizado "como elemento de investigación". Pero que "dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, resulta necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales", concluye el juez en la resolución en la que pide a las autoridades de EEUU que autoricen la utilización de estas pruebas claves.