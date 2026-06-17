Renuncia
Dimite el líder de Podemos Castilla y León tres meses después de las elecciones que dejaron al partido sin representación en las Cortes
Miguel Ángel Llamas ha anunciado su renuncia al "no poder implicarse como el cargo requiere" por sus "circunstancias personales"
EFE
El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha dimitido este miércoles de este cargo por considerar que, por sus circunstancias personales, no puede implicarse "como el cargo requiere".
"Me gustaría pedir disculpas por mis errores, que han sido muchos. Dejo el puesto con pesar, pero también con la tranquilidad de saber que el partido cuenta con personas maravillosas y muy capacitadas para afrontar los retos que tenemos por delante", ha escrito en su perfil de la red social X.
Tras no conseguir entrar en las Cortes de Castilla y León en las últimas elecciones, celebradas el pasado 15 de marzo, a las que concurrió como candidato y por separado pese a intentar una candidatura única con IU y otras formaciones de izquierdas, Llamas ha reconocido que Podemos atraviesa "una etapa difícil".
Sin embargo, ha añadido que este partido es una "herramienta imprescindible para avanzar en derechos y justicia social", por lo que se ha ofrecido para colaborar "en lo que pueda".
Llamas se ha mostrado agradecido con la militancia, con los integrantes del Consejo de Coordinación de Podemos CyL y con la secretaria general del partido, Ione Belarra, por el apoyo que he han dado durante este tiempo, sin mencionar a su antecesor en el cargo y actual secretario de Organización, Pablo Fernández. "Es un orgullo ser de Podemos", ha concluido.
- Puigdemont y su camino de regreso: los escenarios que se abren cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía
- El juez Peinado aplaza la decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez solicitada por las acusaciones
- El juez ordena detener a la actriz Elisa Mouliaá tras no acudir a declarar por presuntas calumnias a Errejón
- PSOE y Sumar vetan que el Congreso debata la petición de elecciones de PP y Junts
- El pueblo de Navarra que da 4.000 euros de ayuda por hijo a los vecinos que llevan más de 20 años empadronados: 'No somos racistas
- El Govern y ERC sellan el cambio legal para crear la Autoritat Aeroportuària de Catalunya
- Leire Díez ofreció un trato a un imputado en el caso hidrocarburos a cambio de munición contra la jueza que investigaba al hermano de Sánchez: 'Fiscalía depende del Gobierno
- Zapatero pide aplazar sus explicaciones sobre las joyas ante el juez, pero mantiene su comparecencia sobre Plus Ultra