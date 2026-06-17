El Govern rechaza denunciar a Renfe y Adif por el caos de Rodalies pese a la petición del Parlament

El Govern no denunciará ni a Renfe ni a Adif por los problemas de Rodalies: "Saben que este no es nuestro camino". Así lo ha confirmado este miércoles en el Parlament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durante la sesión de control al ejecutivo catalán que se ha celebrado en la Cámara. El Govern defiende que llevar a las dos empresas públicas estatales a los tribunales no servirá de nada y que las soluciones a los problemas tienen que llegar por otras vías.

El tema ha surgido a instancias de Junts. La diputada Judith Toronjo ha vuelto a criticar el funcionamiento de los trenes y ha recordado que el Parlament aprobó en febrero una moción que instaba al Govern a llevar a Renfe y Adif ante la justicia "por delitos de responsabilidad civil y penal criminal". Fue una iniciativa que se aprobó con el aval de Junts, Vox, la CUP y Aliança Catalana y gracias a la abstención de ERC y el PP. Solo el PSC y los Comuns votaron en contra.

Toronjo ha defendido que la situación es insostenible y que se constató de nuevo la semana pasada durante el primer día de la visita del Papa, cuando la red volvió a caer en dos ocasiones en la misma jornada. Así, tras tantas "incidencia y retrasos", el partido de Puigdemont ha llegado a la conclusión de que la solución pasa por acudir a los tribunales. Fuentes de Junts explican que, si el Govern no denuncia a Renfe y Adif, lo harán ellos. Toronjo así lo ha dejado entrever: "Si no lo hacen, tomaremos la iniciativa".

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, este miércoles en el Parlament. / Lorena Sopena / Europa Press

Paneque ha reivindicado que el camino para solucionar los problemas de Rodalies es el que ya ha emprendido el Govern, y que tiene tres ejes: la mejora de las infraestructuras con nuevas inversiones; la compra de nuevo "material rodante" -locomotoras y vagones- y el traspaso de la competencia a la Generalitat, que ya ha empezado a materializarse con la constitución de la empresa mixta Rodalies de Catalunya. También ha reprochado a Junts que solo exprese su "preocupación" por los trenes cuando está en la oposición, no mientras gobernó. Se refiere a que el partido de Puigdemont y su antecesora, CDC, controlaron esta conselleria más de una década (2010-2021).

¿Trenes judicializados?

El futuro que pueda tener una denuncia así contra Renfe y Adif es una incógnita, pero lo cierto es que el mal funcionamiento de los trenes ha acabado por judicializar el problema. Y no ha empezado Junts. La semana pasada Adif y Rodalies de Catalunya anunciaron acciones legales contra la empresa Siemens por la caída del servicio durante el primer día de la visita del Papa.

La empresa tecnológica es la encargada de proveer el sistema informático para el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) gestionado por Adif en la estación de França de Barcelona. Aquel día Adif explicó que ya había abierto un expediente para esclarecer las causas de las incidencias y anunció que pondría en marcha "las acciones judiciales que considere necesarias" una vez analizados los incidentes.

El Centro de Regulación de la Circulación de Adif (CRC) en la estación de França de Barcelona. / P.L.

Con tribunales de por en medio o sin ellos, la situación de los trenes está lejos de estar normalizada. Precisamente este miércoles, 10 plataformas de usuarios de Rodalies han firmado este miércoles un comunicado para denunciar que el Govern "no entiende ni la realidad ni la magnitud del problema" de la red ferroviaria catalana, informa Pau Lizana.

Noticias relacionadas

En la misiva, las entidades aseguran que tras medio año de reuniones semanales con el departament de Territori para informar de la situación tras el accidente de Gelida, los encuentros se han ido enfriando con "constantes cambios de horario y de fecha, retrasos habituales o ausencias de los responsables convocados". Por todo ello, estas plataformas piden repensar las vías de comunicación con el Govern: "Le tendemos la mano para solucionar un problema de país".