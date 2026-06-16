Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

CRÓNICA | El juez Peinado aplaza la decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez solicitada por las acusaciones

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se enfrenta a una imposición de medidas cautelares que resolverá el juez Juan Carlos Peinado en las próximas horas (o días) en relación con la causa en la que le imputa hasta cuatro delitos de corrupción.

Durante la vista preliminar celebrada este lunes -- y que supone el final de la instrucción que inició contra ella en abril de 2024-- las acusaciones populares han pedido que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del país sin autorización, comparecencias ante el juzgado cada 15 días y que no pueda obtener rédito económico de la empresa que creo en relación con el software creado para su cátedra en la Complutense. El juez no tomará una decisión este lunes, lo hará en los próximos días según las fuentes jurídicas consultadas.

Gómez entró al Tribunal de Instancia de Madrid por el garaje, en cumplimiento del acuerdo gubernativo dictado por la presidenta de este órgano, la magistrada María Jesús del Barco. Se sentaba por quinta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, que la imputa cuatro delitos de corrupción y la ha citado para una vista preliminar obligatoria antes de cerrar su instrucción y sentarla ante un tribunal del jurado.

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