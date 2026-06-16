Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero joyasMundial EspañaAndicBarcelonaSara BarquineroTour FranciaRafa MirCatalunyaCotizar pensionTopuriaAdelgazar
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

Todas las claves del caso Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

El juez Peinado convoca en persona a Begoña Gómez para audiencia previa de cara al juicio

El juez Peinado convoca en persona a Begoña Gómez para audiencia previa de cara al juicio / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación
  2. La Inspección fiscal abre una investigación a las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
  3. El juez Pedraz encarga a Hacienda que rastree las cuentas de la empresa con la que Leire Díez planeó cobrar del PSOE
  4. El mensaje que demuestra que García Ortiz estaba al tanto de las operaciones con Leire Díez: 'Transmitido al Uno
  5. Puigdemont y su camino de regreso: los escenarios que se abren cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía
  6. Zapatero, imputado por contrabando y delito fiscal tras la tasación de las joyas encontradas en su despacho
  7. Los Comuns contactan con el equipo de Rufián y constatan la inviabilidad de su frente de izquierdas
  8. El Gobierno aprobará el techo de gasto para los Presupuestos en julio y acelera el desbloqueo de leyes estrella

DIRECTO | Peinado pospone la toma de cautelares contra Begoña Gómez

DIRECTO | Peinado pospone la toma de cautelares contra Begoña Gómez

El Gobierno saca el caso Zapatero del “lawfare” y espera a su defensa para reorientar su estrategia

El Gobierno saca el caso Zapatero del “lawfare” y espera a su defensa para reorientar su estrategia

La directora de la Guardia Civil explica en el Senado sus contactos con Leire Díez

La directora de la Guardia Civil explica en el Senado sus contactos con Leire Díez

Feijóo potencia su imagen más distendida frente al "sufrimiento" del PSOE en los juzgados

Feijóo potencia su imagen más distendida frente al "sufrimiento" del PSOE en los juzgados

Leire Díez ofreció un trato a un imputado para atacar a la jueza del ‘caso David Sánchez’: “Fiscalía depende del Gobierno”

Leire Díez ofreció un trato a un imputado para atacar a la jueza del ‘caso David Sánchez’: “Fiscalía depende del Gobierno”

Las joyas de Zapatero obligan al PSOE a enfriar su respaldo al expresidente aunque insiste en su inocencia

Las joyas de Zapatero obligan al PSOE a enfriar su respaldo al expresidente aunque insiste en su inocencia

El salto de Belarra a la Comunidad de Madrid aleja un acuerdo con Mónica García para 2027

El salto de Belarra a la Comunidad de Madrid aleja un acuerdo con Mónica García para 2027

Barcelona reúne a líderes políticos, empresariales y académicos en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Barcelona reúne a líderes políticos, empresariales y académicos en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo