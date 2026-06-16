Leire Díez ofreció un trato a un imputado en el caso hidrocarburos a cambio de munición contra la jueza que investigaba al hermano de Sánchez: "Fiscalía depende del Gobierno"

La trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ofreció beneficios judiciales a un imputado por el caso hidrocarburos cambio de información comprometedora de la jueza Beatriz Biedma, instructora en el caso del hermano del presidente, David Sánchez. En concreto fue Leire Díez quien ofreció al empresario sevillano y expresidente del CD Badajoz, Joaquín Parra Sáez, un acuerdo por el que la Fiscalía retirase su acusación en la causa judicial. Argumentaba esta operación en la influencia que el Gobierno ostentaba sobre el Ministerio Público, asegurando que "Fiscalía depende del Gobierno", según declaró el propio empresario.

Así consta en el último informe de la UCO, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que fue entregado a la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz instruye la causa de las cloacas del PSOE. El documento recoge el testimonio de Parra, que el pasado noviembre fue finalmente condenado por la Audiencia Nacional a siete años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y organización criminal por el fraude del IVA en hidrocarburos.

El empresario entró en contacto con miembros de la trama en 2022, cuando conoció al empresario también imputado Javier Pérez Dolset a través del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell. En verano de 2024, Dolset le citó en su domicilio de Tarifa (Cádiz), en una reunión donde le presentó a Leire Díez, que "se presentó como una persona que podría ayudarle en las causas de hidrocarburos en las que estaba investigado", según detalla el informe del cuerpo armado. En esa conversación, Díez apeló directamente a las "injusticias judiciales" que estaba sufriendo el empresario.

Según el testimonio de Parra recabado por la UCO, esta "ayuda” al empresario imputado "se materializaría" en "la actuación de los Fiscales". Así, el propio Parra apuntó en su testimonio a los argumentos brindados por la trama: "Díez hacía referencia a que la Fiscalía dependía del Gobierno y que los fiscales debían seguir órdenes de sus superiores". A mayores, Díez le trasladó "que se podía ayudar al dicente retirando la acusación en las causas que le afectaban", según expuso el empresario en la declaración prestada a finales de mayo, en el marco de las mútiples actuaciones de la Guardia Civil, por las que intervino también en la sede del PSOE en Ferraz.

Este ofrecimiento, sin embargo, no era gratis. La UCO especifica que "para poder ser beneficiario de esta "ayuda", Parra tendría que aportar contactos de interés o información comprometedora sobre la Juez que instruía ia causa judicial del hermano del Presidente", en referencia a la juez Biedma. Así, el informe relata que Díez requirió a Parra material que pudiera "afectar a la reputación de la Juez".

Esa cita habría estado financiada por el PSOE, según sospecha la UCO, que apunta a que el viaje de Leire Díez a Tarifa "pudo haber sido sufragado por el PSOE", ya que la secretaría de Organización del partido compró billetes de avión de ida y vuelta a Díez, con origen Santander y destino Jerez de la Frontera (Cádiz) entre el 20 y el 24 de agosto de 2024, según la información facilitada por el PSOE. En estas fechas se habría producido la reunión entre Dolset, Díez y Parra. Según el testimonio del empresario, fue tras esa reunión cuando se creó un grupo de whatsapp titulado Vacaciones y viajes, que empezó a operar el 23 de agosto.

Denuncias contra Biedma a la Fiscalía General

Una vez planteado el posible acuerdo por las 'cloacas' del PSOE, y tratando de colaborar para este trato, el empresario sevillano puso en contacto a Díez con el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, que fue apartado de la carrera judicial y que era "supuestamente buen conocedor de la presunta corrupción existente en la localidad de Badajoz.

El papel de Sáenz de Tejada fue clave para intentar desactivar la causa contra David Sánchez. En un primer lugar, se ofreció a ejercer la defensa judicial del hermano del presidente para pedir la recusación de la juez, pero Sánchez habría rechazado esta opción, según consta en el informe de la UCO. Pero no acabó ahí su papel, puesto que presentó varias denuncias pidiendo la recusación de la juez Biedma, a instancias de Díez, que "consideraba que tenía el 'control' sobre la Fiscalía General del Estado", según el informe de los investigadores.

El informe de la UCO también da cuenta de que Cerdán, que entonces encarnaba al PSOE, estaba al tanto de estas maniobras y preveía un apoyo de la Fiscalía a la operación. En las anotaciones de una agenda intervenida al dirigente se puede leer la nota "Badajoz: que la fiscalía apoye recusación", según consta en el informe de la UCO.

Finalmente, Sáenz de Tejada envió dos denuncias. La primera la remitió en octubre de 2024 a la secretaría técnica de la Fiscalía, que la rechazó por no considerarse competente. Este episodio figura como uno de los "incumplimientos" que Díez trasladó a Cerdán a través de un documento bautizado con ese nombre: "Se le dijo que pusiera la denuncia en Fiscalía General y se lo desestimaron al momento", se podía leer en ese archivo, que remitió al entonces número tres del PSOE.

Un mes más tarde, en noviembre, Sáenz de Tejada hizo un segundo intento a instancias de Díez y volvió a presentar la denuncia, pero en esa ocasión fue enviada "directamente" al entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que sí le habría dado cauce, remitiéndola a la jefa de la Secretaría Técnica, que después la derivó a la Fiscalía Superior de Extremadura. Fue la fiscalía extremeña quien la terminaría archivando.

"Piso franco del PSOE"

Después de la reunión en Tarifa entre Parra, Díez y Dolset, se creó un grupo de whatsapp titulado "Vacaciones y viajes" donde se incluyó también a Sáenz de Tejada. Los cuatro integrantes mantuvieron una reunión en el número 36 de la madrileña calle Diego de León, en el corazón del barrio Salamanca. Una ubicación a la que Díez se refirió "como un piso franco del PSOE para la celebración de reuniones", según detalló Parra en su declaración, que apuntó a que Díez disponía de llave del piso.

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La trama mantuvo varias reuniones en ese inmueble, cuyo alquiler estuvo sufragado desde principios de 2024 por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández a través de una de sus empresas, ALLIES & ALTERA SL, en la que figura como administrador único. El alquiler se pagaba a razón de casi 3.000 euros mensuales para una vivienda que consta, según catastro, de 169 metros cuadrados construidos, cinco habitaciones y tres baños.