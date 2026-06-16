Junts emienda los presupuestos de Illa: menos impuestos, el catalán como requisito migratorio y un MIR para profesores

La presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha sacado pecho este martes de ser el grupo parlamentario que más enmiendas parciales ha presentado a los presupuestos de Salvador Illa. Concretamente, los posconvergentes han registrado 1.154 propuestas de modificación al articulado de las cuentas y otras 191 a la ley de acompañamiento. En total, más de 1.300 enmiendas que van desde una rebaja impositiva hasta exigir que el catalán sea un requisito en la regularización de migrantes o la creación de una especie de "MIR para profesores", similar al sistema que deben afrontar los médicos para conseguir plaza. Además, el partido también ha trasladado a la Cámara una batería de demandas que les han hecho llegar sus alcaldes, tal y como explicó EL PERIÓDICO.

Los posconvergentes reclaman modificar varios impuestos. Concretamente, piden deflactar los tramos autonómicos del IRPF "para evitar que la inflación siga castigando a las rentas bajas y medias", según ha defendido Sales en rueda de prensa, así como "aumentar el mínimo exento y reducir el tipo del primer tramo del 10,5 al 9%". También apuestan por una bonificación prácticamente completa del impuesto de sucesiones para herencias entre familiares directos, así como ampliar las bonificaciones del resto de grados de parentesco, y también buscan una modificación del impuesto de donaciones para facilitar la donación de una vivienda a los hijos, o de dinero para destinar a su vivienda habitual. Finalmente, piden una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de vivienda, especialmente en los municipios rurales que tienen riesgo de despoblación, de modo que la tasa sea solo de un 2%.

Ante los últimos crímenes que han tenido lugar en la ciudad de Barcelona, Junts también reclama al Govern que formule y despliegue "una estrategia integral" contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los posconvergentes reclaman que este plan cuente con "objetivos medibles" y una "dotación presupuestaria específica y sostenida en el tiempo", así como que el Executiu deba presentar los resultados ante el Parlament seis meses después de su puesta en marcha. También reclaman una "coordinación efectiva con los organismos europeos, como Europol y Eurojust". "Catalunya no se puede acostumbrar a los tiroteos y a la presencia creciente de mafias vinculadas al narcotráfico", ha sentenciado Sales.

Por otra parte, los posconvergentes también aprovechan la ley de acompañamiento, que habitualmente es un cajón de sastre donde el Govern añade varias medidas, para tratar de habilitar que los ayuntamientos puedan hacer informes de integración de los migrantes que están empadronados en sus municipios y quieran regularizar su situación. Junts quiere que los consistorios se encarguen de "evaluar la competencia lingüística". Se trata de una de las medidas que el partido liderado por Puigdemont intenta impulsar desde el inicio de la legislatura, con el traspaso de competencias en inmigración que exigieron a Pedro Sánchez y que finalmente pactaron pero que no salió adelante por la oposición de Podemos.

En medio del conflicto laboral entre docentes y Govern, Junts reclama implementar en el ámbito educativo un sistema de acceso a la profesión similar al que se someten los médicos para conseguir plaza en la sanidad pública. El partido, que apuesta por hacerlo en "coordinación con la comunidad educativa y las universidades", considera que sería una forma de "mejorar la calidad educativa", "reforzar el prestigio de la profesión docente" y "atraer y retener talento". Según la enmienda presentada, la propuesta aumentaría la "preparación práctica", incorporaría una especie de "mentoría" durante los primeros años de profesión y contaría con una "evaluación y acreditación competencial para asegurar la preparación".

En esta materia, los posconvergentes también solicitan mejorar las condiciones de los profesionales y de las escuelas de iniciativa social, crear 100 nuevas aulas de acogida y un "plan de choque" para la climatización de los centros.

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Finalmente, en materia de vivienda, el grupo parlamentario pone 1.000 millones de euros más para incrementar la oferta, impulsar la rehabilitación y facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. En el caso de los préstamos de emancipación, reclama aumentar la ayuda hasta los 60.000 euros y que la condición de protección oficial sea sólo hasta que se devuelva el préstamo.