El Govern emplaza a Junts a aclarar si está dispuesto a abrir la puerta a un Gobierno de PP y Vox

El Govern mantiene su apoyo férreo a la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, un cierre de filas que explicita de nuevo en una de las semanas más complejas para la Moncloa por la acumulación de causas judiciales que cercan al PSOE y la comparecencia ante el juez de José Luis Rodríguez Zapatero este miércoles. Es por eso que ante la iniciativa de Junts de pedir que se convoquen elecciones generales en una enmienda a una moción del PP que deberá votarse en el Congreso, la Generalitat ha salido a la carga para reclamar al partido de Carles Puigdemont que aclare si está dispuesto a "abrir la puerta" a un Gobierno de PP y Vox.

"Uno debe hacerse responsable de los escenarios que se puedan abrir si hay elecciones", ha respondido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha advertido a los posconvergentes de que los catalanes "no verían con buenos ojos" poner la alfombra roja a una alianza con participación de la extrema derecha que ya se está consolidando en gobiernos autonómicos. "A Catalunya nunca le ha ido bien cuando la extrema derecha ha tenido posibilidades de estar en puestos de gobierno", ha dejado caer la consellera, que ha pedido "claridad" a Junts.

A la espera de Zapatero

Siguiendo la consigna que ha marcado el president Salvador Illa, el Govern sostiene que hay que agotar la legislatura y no precipitar elecciones por más que la acción de los tribunales vaya creciendo. El principal argumento, más allá de que el mismo Sánchez, que es quien tiene la prerrogativa de convocar, ha expresado que quiere continuar, es que las políticas que se están impulsando desde el Gobierno tienen un impacto positivo en Catalunya. Como ejemplo, Paneque ha puesto las medidas en materia de vivienda, pero el Govern también espera como agua de mayo la aplicación de la amnistía para que pueda regresar Puigdemont.

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Eso no impide que, a remolque del PSOE, en la Generalitat estén deseando que esta semana pase rápido y que lo haga con mimbres para continuar defiendo la "presunción de inocencia y la honorabilidad" del expresidente Zapatero. "Tenemos total confianza en la justicia", ha insistido la portavoz del Govern, que ha declinado pronunciarse sobre los pormenores de las acusaciones hasta que haya sentencias firmes.