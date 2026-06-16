Pérez Llorca y Arcadi España constatan el choque frontal entre Consell y Gobierno en financiación

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda del Gobierno central, Arcadi España, se han reunido este lunes en el Palau con el problema más acuciante para los valencianos encima de la mesa: el déficit de recursos que provoca el modelo de financiación vigente desde 2009 y caducado desde hace más de una década a la C. Valenciana, la peor tratada por este sistema de todo el país, y la nueva fórmula planteada por el Ejecutivo, que supondría 3.700 millones más al año para las arcas valencianas. Con estos fondos cada territorio debe sufragar los servicios públicos fundamentales.

La imagen de un jefe del Consell, al frente de la comunidad más castigada financieramente y con mayor deuda relativa, sentado con el responsable de la caja pública estatal, no se producía desde hace años y es relevante en sí misma. Es el gran avance que deja el acto de este lunes, el de dos dirigentes de signos e instituciones distintas sentados a una misma mesa y hablando de manera "cordial", lo que dista mucho de la atmósfera estatal actual y de las relaciones que existían entre la exministra María Jesús Montero y el Consell. Pero más allá de la foto y algunas buenas palabras, la cita, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora, se ha saldado sin avances tangibles y sin que nadie dé su brazo a torcer.

El Consell rechaza bilaterales

Ni Pérez Llorca ni Arcadi España se han movido de sus posiciones con las que llegaban a la reunión, constatando la distancia entre Consell y Gobierno en este asunto, capital para el sostenimiento del Estado del Bienestar. El president ha vuelto a rechazar sentarse a negociar la fórmula planteada por el ministerio (que implicaría 3.669 millones más al año para la C. Valenciana) en una bilateral, ignorando las peticiones del ministro y manteniéndose dentro de la disciplina que marca la dirección nacional del PP. Además, le ha reclamado el pago de 4.000 millones adeudados por la dependencia, otros 1.000 por la atención sanitaria a desplazados y que el endeudamiento por la dana sea asumido por el Estado, además de otras medidas en infraestructuras. Arcadi España ha "tomado nota", según el president, y poco más. Desde el equipo del ministro confirman que "analizarán" estas demandas, si bien las consideran una "cortina de humo" para "no hablar de lo relevante": el nuevo modelo y la quita de la deuda.

De vuelta, España ha instado a Llorca, también sin éxito, a negociar cara a cara con el ministerio el nuevo modelo porque la sociedad valenciana lo "merece" y lo "necesita" y a aceptar la condonación de 11.000 millones que plantea Moncloa. El socialista ha pedido al president "buscar soluciones y no excusas". "He venido aquí a buscar soluciones, no a confrontar. No a imponer sino a dialogar", ha dicho España, quien ha solicitado a Llorca "no desaprovechar una oportunidad histórica".

Moncloa niega la nivelación y desbloquea 4.000 millones

En sentido contrario tampoco ha habido concesiones. El titular de Hacienda ha mantenido la negativa a impulsar un fondo de nivelación transitorio hasta que llegue la reforma (que debe cubrir varias fases antes de llegar al Congreso, donde tampoco tiene garantizada una mayoría). Ha recordado el aumento de recursos del sistema hacia la C. Valenciana en los últimos años y se ha preguntado por el destino de los mismos, cuestionando las rebajas fiscales del PP, a quien ha acusado de "privatizar" los servicios públicos. Llorca ha lamentado el "cambio de criterio" del socialista, que sí defendía este instrumento en su época de conseller en el Botànic, como también lo hacía el PSPV hasta hace dos años.

Sí que ha habido algún gesto por parte de España, quien ha trasladado a Llorca el desbloqueo inminente de 4.000 millones hacia la C. Valenciana que estaban pendientes de pago. Llegarán a través del extra FLA y el pago del FLA ordinario del tercer trimestre. También ha asegurado que el decreto para actualizar las entregas a cuenta del modelo de reparto también verá la luz en breve. Llorca ha agradecido la garantía de fondos, pero ha subrayado que este desbloqueo no es una "aportación nueva" del Gobierno sino procedimientos habituales que desde hace un tiempo el ministerio demora más de lo habitual. Por eso, ha pedido a España volver a los plazos previos recordándole tanto su valencianía como su experiencia al frente de la Conselleria de Hacienda.

Pero en lo sustancial, las posiciones siguen alejadas. En su comparecencia posterior a la reunión, Llorca se ha mantenido alineado con el argumentario de todo el PP desde que el Gobierno dio el paso de presentar el nuevo modelo. No romperá el bloque territorial configurado por Feijóo y no acudirá a las rondas bilaterales técnicas que propone Hacienda, ciñiendo una eventual negociación al foro multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). También ha recordado que los cálculos del nuevo sistema siguen dejando a la C. Valenciana por debajo de la media y que no hay borrador de la ley orgánica en la que debería convertirse la fórmula que presentó Montero. España ha replicado apuntando que los 3.669 millones del nuevo modelo multiplican por dos el fondo de nivelación que exige Llorca, cifrado en 1.782 millones.

La negociación, con todas las autonomías

"Le he trasladado que me abro a negociar el nuevo modelo, pero que tengo muy claro que esa negociación se debe dar en el CPFF. Para ser claro: sí a negociar si convocan ya el CPFF. Ahí la C. Valenciana irá para pedir un sistema más justo, equitativo e igual para el conjunto de españoles", ha señalado el president. Llorca ha confirmado que su Consell no acudirá a las bilaterales y ha defendido que no "renuncia" a nada, en referencia a los 3.700 millones, porque ese aumento no está garantizado. Ha exigido ver un borrador del proyecto de ley orgánica y su asignación monetaria en unos Presupuestos Generales del Estado.

El ministro ha recordado al jefe del Consell que esta propuesta ya se debatió en el CPFF del pasado enero y "ahora es el turno de las bilaterales para ver los detalles y resolver dudas". En ese sentido, ha insistido en la "importancia" de que la C. Valenciana acuda a esa cita para "negociar" y "evaluar los detalles" de un cambio de modelo que, ha subrayado España, implica un aumento "muy significativo" de recursos.

"No es momento de partidismo"

España, por su parte, ha dicho "no entender" la negativa de Llorca ni del resto de territorios del PP, deslizando una obediencia de los barones a las directrices de Génova. "Espero que si la decisión es o Feijóo o la C. Valenciana, el president esté al lado de la Generalitat y de los valencianos. Es el momento de estar a la altura de las circunstancias históricas y de garantizar la viabilidad estructural de nuestras cuentas y no es momento de partidismos ni de cortoplacismos. Hay que sentarse, negociar y acordar", ha insistido el ministro.

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El responsable de Hacienda, que tras verse con Llorca se ha reunido con los agentes sociales, también ha puesto en valor la ley que permitirá al Estado asumir más de 83.000 millones de deuda de las Comunidades Autónomas y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. En este caso, para la Comunitat Valenciana supondrá una condonación de 11.210 millones de euros de deuda, casi un 20% respecto al volumen de deuda total al cierre de 2023. La Generalitat se cerró en banda ante esta oferta y exigía computar también la infrafinanciación propia, pero este lunes Llorca ha avanzado que si el Congreso la aprueba, la Generalitat la "acatará".