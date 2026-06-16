Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero joyasTasa BarcelonaAndicBarcelonaSara BarquineroTour FranciaRafa MirCatalunyaCalorTopuriaAdelgazar
instagramlinkedin

En el Parlament

Los Comuns proponen tipificar como grandes tenedores quienes tengan cinco propiedades en toda Catalunya

5 viviendas en una misma zona tensionada: Catalunya aclara quién se considerará gran tenedor

Catalunya subirá a 30 euros la tasa turística de los pasajeros de los cruceros

Una persona mirando las ofertas en una inmobiliaria.

Una persona mirando las ofertas en una inmobiliaria. / Manu Mitru

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara González

Sara González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Unificar la definición de gran tenedor en Catalunya. Esta es la propuesta que han puesto encima de la mesa los Comuns vía enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos para que, con independencia de si se tiene o no en una zona tensionada, sea considerado como tal quienes tengan más de cinco propiedades en todo el territorio, algo que afectaría tanto a las personas jurídicas como físicas. Por ahora, la iniciativa ha sido presentada en solitario, por lo que para aprobarse requerirá del 'sí' tanto del PSC como de ERC.

El portavoz de los Comuns, David Cid, ha explicado que tienen el "compromiso" del Govern de trabajar la enmienda en los próximos días con la vista puesta en alcanzar un acuerdo el viernes. El objetivo, ha defendido, es "harmonizar" la definición de gran tenedor en todo el marco legislativo catalán. Y es que se da la circunstancia que para aplicar el recargo del 20% del impuesto de transmisiones patrimoniales o el tope a los alquileres ya se consideran como grandes tenedores los que disponen de más de cinco propiedades en zonas tensionadas. Pero la ley 24/2025, cuando hace referencia a garantizar un alquiler social en caso de vulnerabilidad, fija en 15 viviendas en el caso de las personas jurídicas y 10 en el caso de las físicas esta consideración de gran tenedor, algo que los Comuns denuncian que supone una brecha para los desahucios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez Peinado aplaza la decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez solicitada por las acusaciones
  2. Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez
  3. El juez Pedraz encarga a Hacienda que rastree las cuentas de la empresa con la que Leire Díez planeó cobrar del PSOE
  4. El mensaje que demuestra que García Ortiz estaba al tanto de las operaciones con Leire Díez: 'Transmitido al Uno
  5. Puigdemont y su camino de regreso: los escenarios que se abren cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía
  6. El pueblo de Navarra que da 4.000 euros de ayuda por hijo a los vecinos que llevan más de 20 años empadronados: 'No somos racistas
  7. El Govern y ERC sellan el cambio legal para crear la Autoritat Aeroportuària de Catalunya
  8. Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación

Los Comuns proponen tipificar como grandes tenedores quienes tengan cinco propiedades en toda Catalunya

Los Comuns proponen tipificar como grandes tenedores quienes tengan cinco propiedades en toda Catalunya

El Govern matiza a Parlon y afirma que el plan piloto de los Mossos en la escuela sigue en marcha, aunque solo quedan cuatro centros de los 13 iniciales

El Govern matiza a Parlon y afirma que el plan piloto de los Mossos en la escuela sigue en marcha, aunque solo quedan cuatro centros de los 13 iniciales

El Gobierno aprueba la inversión de 719 millones de euros para impulsar la gigafactoría europea de IA en Tarragona

El Gobierno aprueba la inversión de 719 millones de euros para impulsar la gigafactoría europea de IA en Tarragona

El Parlament colocará de forma permanente la bandera de España y la 'senyera' en su fachada tras la resolución del TSJC

El Congreso logra un primer acuerdo para regular su relación con los lobbies

El Congreso logra un primer acuerdo para regular su relación con los lobbies

Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

PP y Junts se alían en el Congreso para exigir a elecciones a Sánchez tras la comparecencia de Zapatero ante el juez

PP y Junts se alían en el Congreso para exigir a elecciones a Sánchez tras la comparecencia de Zapatero ante el juez

Sumar vincula las joyas de Zapatero a Marruecos y el giro de España sobre el Sáhara y pide a Exteriores detallar los regalos a expresidentes

Sumar vincula las joyas de Zapatero a Marruecos y el giro de España sobre el Sáhara y pide a Exteriores detallar los regalos a expresidentes