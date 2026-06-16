En el Parlament
Los Comuns proponen tipificar como grandes tenedores quienes tengan cinco propiedades en toda Catalunya
5 viviendas en una misma zona tensionada: Catalunya aclara quién se considerará gran tenedor
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Unificar la definición de gran tenedor en Catalunya. Esta es la propuesta que han puesto encima de la mesa los Comuns vía enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos para que, con independencia de si se tiene o no en una zona tensionada, sea considerado como tal quienes tengan más de cinco propiedades en todo el territorio, algo que afectaría tanto a las personas jurídicas como físicas. Por ahora, la iniciativa ha sido presentada en solitario, por lo que para aprobarse requerirá del 'sí' tanto del PSC como de ERC.
El portavoz de los Comuns, David Cid, ha explicado que tienen el "compromiso" del Govern de trabajar la enmienda en los próximos días con la vista puesta en alcanzar un acuerdo el viernes. El objetivo, ha defendido, es "harmonizar" la definición de gran tenedor en todo el marco legislativo catalán. Y es que se da la circunstancia que para aplicar el recargo del 20% del impuesto de transmisiones patrimoniales o el tope a los alquileres ya se consideran como grandes tenedores los que disponen de más de cinco propiedades en zonas tensionadas. Pero la ley 24/2025, cuando hace referencia a garantizar un alquiler social en caso de vulnerabilidad, fija en 15 viviendas en el caso de las personas jurídicas y 10 en el caso de las físicas esta consideración de gran tenedor, algo que los Comuns denuncian que supone una brecha para los desahucios.
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