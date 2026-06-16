Catalunya subirá a 30 euros la tasa turística de los pasajeros de los cruceros

Catalunya subirá hasta los 30 euros la tasa turística a los cruceros que hagan escala en Barcelona por un tiempo inferior a 12 horas. Así lo han pactado el PSC, ERC y los Comuns para dar cobertura jurídica al acuerdo que han alcanzado los tres municipios en el Ayuntamiento de la capital catalana. La vía para hacerlo es mediante la presentación de una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos, que previsiblemente se aprobarán de forma definitiva en el mes de julio.

El texto, suscrito por las tres formaciones que suman mayoría en el Parlament, habilita al consistorio barcelonés a modificar las ordenanzas para fijar un recargo de la tasa turística. El máximo está en 8 euros para los establecimientos, pero se incluye una excepción para las embarcaciones de corta estancia en la ciudad para que esta cifra pueda alcanzar el triple, es decir, 24 euros que se sumarán a los seis que ya cobra la Generalitat.

El acuerdo de los tres grupos parlamentarios se ha producido después de que este lunes los Comuns anunciaran un pacto con socialistas y republicanos a escala local que tiene la vocación de reducir a cero los cruceros que hacen escala en Barcelona. El principal argumento para impulsar esta medida, avalada por el alcalde Jaume Collboni, es que la aportación económica que hacen los viajeros de este tipo de viajes es inferior que los de los barcos que tienen la capital catalana como origen o destino.

Los argumentos

Los tres partidos han comparecido por separado en el Parlament para explicar la medida. En nombre de los socialistas lo ha hecho el teniente de alcalde de Barcelona en Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls. Su argumento es que hay que aumentar la tasa que pagan los cruceristas de corta estancia por las externalidades negativas que genera su paso por la ciudad. Valls ha dicho que este perfil de crucerista hace un gasto económico "bastante reducido" y, en cambio, genera una masificación temporal considerable y "consume de forma intensiva los servicios públicos".

Cruceros y turistas en el puerto de Barcelona. / MANU MITRU

Además, ha recordado que el consistorio lleva tiempo impulsando medidas para poner coto a los cruceros, como cuando hace unos meses anunció un acuerdo para reducir las terminales de cruceros de siete a cinco. El concejal ha dicho que son medidas con las que el Ayuntamiento quiere demostrar su prioridad son los habitantes de Barcelona y no los visitantes. "La ciudad no existiría sin vecinos ni vecinas", ha concluido.

Bonificar comedores escolares

También desde el Parlament, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha celebrado la medida, que ha calificado de "mensaje claro al sector". "Barcelona no es un souvenir, nos gusta que nos visiten pero no a cualquier precio", ha señalado el diputado, que ha reconocido que se trata de un impuesto "disuasorio" ante un tipo de turismo que, ha dicho, es el que genera "más malestar" a los vecinos y que lo hace con un "retorno prácticamente nulo".

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, este martes en rueda de premsa. / Nazaret Romero / ACN

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha defendido la necesidad imperiosa de que las administraciones "modulen el impacto del turismo" y la "presión que ejerce sobre el espacio público y la movilidad". Su justificación es que hay que "devolver" a la ciudadanía el "esfuerzo" que hace para encajar las externalidades del turismo. Los republicanos quieren que parte de la recaudación de la nueva tasa se destine a bonificar al 50% los comedores escolares.

Noticias relacionadas

Es el segundo acuerdo de calado que estos tres partidos alcanzan en poco tiempo respecto a la tasa turística. A finales de febrero de este año aprobaron en el Parlament la ley que decidió duplicar la tasa de forma general -no solo a los cruceros- y que estableció que un 25% de su recaudación se dedique a políticas de vivienda.