Barcelona acogerá en 2027 la feria de aerolíneas World Routes

El Govern de la Generalitat ha anunciado que Barcelona acogerá el año que viene la feria World Routes, el principal congreso internacional de aerolíneas que existe en estos momentos. Se trata de un acontecimiento que podría atraer a 3.000 asistentes y que se sumaría a los grandes eventos que acoge la capital catalana, que tras la visita del Papa de la semana pasada, tiene ya todos los focos puestos en la salida del Tour de Francia, el próximo 4 de julio.

Así lo ha revelado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu. Aunque no ha precisado en qué instalaciones se celebrará, ya ha apuntado que es probable que sea Fira de Barcelona la que acoja este congreso que será un reclamo para ejecutivos de aerolíneas, aeropuertos y promotores turísticos, ya que es un escenario de negociación de nuevas rutas.

Se trata de una feria que cada año se celebra en una ciudad distinta. La edición de este año se celebra en Frankfurt, Alemania, entre el 21 y el 23 de octubre. Barcelona ya fue anfitriona de este congreso en septiembre de 2017, en pleno apogeo del 'procés'. Esta vez, el foro se acogerá en un momento de alto interés de la Generalitat por aumentar los vuelos internacionales del aeropuerto de El Prat y en pleno debate sobre la ampliación de la infraestructura que impulsa el Govern de Salvador Illa pese a la oposición de partidos como ERC y los Comuns.

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Paneque ha defendido que la World Routes se sumará a la "larga lista de acontecimientos" ya celebrados y que se celebrarán en los próximos meses, y ha vuelto a insistir en la repercusión positiva a escala mundial de la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família con la presencia del Papa León XIV. Lo que sí ha evitado la consellera es entrar a valorar la polémica expulsión del coro que supuestamente tenía intención de cantar 'Els Segadors' y lucir 'esteladas' durante el acto.