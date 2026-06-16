El Parlament colocará de forma permanente la bandera de España y la 'senyera' en su fachada tras la resolución del TSJC

El Parlament colocará a partir de este miércoles de forma permanente la bandera de España y la 'senyera' en la fachada de su edificio situado en el Parc de la Ciutadella de Barcelona. Lo hará acatando una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que así lo dictó hace unos días de forma cautelar tras el requerimiento que presentó la asociación Impulso Ciudadano.

Desde 1981 la Cámara catalana solo iza las dos banderas durante la celebración de los plenos, que se convocan cada dos semanas. Cuando acaba la sesión plenaria, se arrían las dos hasta la siguiente convocatoria. Fuentes parlamentarias defienden que este es el "consenso" transversal al que se llegó hace 45 años y que en su día contó con el beneplácito de todos los partidos del arco parlamentario, también el PP.

Esta praxis de más de cuatro décadas quedará interrumpida en el pleno que empieza este miércoles. Ese día se izarán como siempre las dos banderas, pero ya no se arriarán. La Mesa del Parlament -en la que están representados el PSC, ERC y Junts- está en desacuerdo con la medida del TSJC, pero la cumplirá para "no poner en peligro" a los funcionarios que llevan a cabo esta tarea porque, si desobedecieran la resolución judicial, se expondrían a consecuencias legales.

Reunión de la Mesa del Parlament este miércoles. / Nazaret Romero / ACN

Pese a todo, las mismas fuentes parlamentarias indican que la obligación impuesta por el TSJC es una medida cautelar y que el procedimiento sigue abierto. Es por esto que la Cámara seguirá batallando para convencer al alto tribunal catalán de volver al esquema de 1981. El Parlament alega que hasta ahora cumplía con la ley de banderas pese a que no ondeaban de forma permanente en la fachada. Su argumento es que siempre han ondeado de forma permanente en el salón donde se celebra los plenos y que con esto debería valer.

Proceso en marcha

El proceso judicial por el que TSJC dictó la colocación de las banderas de forma permanente sigue en marcha. Entre otras cosas porque Impulso Ciudadano reclama tres cuestiones más sobre las que el juez tiene que pronunciarse. Esta entidad constitucionalista también quiere que la bandera española esté presente en el despacho de audiencias del presidente del Parlament, Josep Rull; que esté presente en todos los actos que organice la Cámara y, finalmente, que se coloque una bandera española del mismo tamaño que la 'gran senyera' que se colocó hace unos meses en el Parc de la Ciutadella justo antes de llegar a la Cámara.

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Imagen de la 'senyera' de 54 metros cuadrados instalada en las inmediaciones del Parlament. / Jordi Borràs / ACN

Impulso Ciudadano se define como una entidad cívica que defiende los "valores constitucionales" y que lucha por "la igualdad y la libertad de todos los españoles". Está presidida el catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Arenas. En el pasado, Arenas ya lideró Societat Civil Catalana (SCC), entidad que se creó para oponerse frontalmente al 'procés'. Impulso Ciudadano también ha reclamado por la vía judicial que la bandera española esté más presente en espacios de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, procesos que siguen abiertos en los tribunales.