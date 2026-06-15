La Zona de Baños del Fòrum abre con retraso tras una reforma que la hace más accesible

La zona de baños del Fórum ya está disponible para los bañistas, si bien lo hace más tarde de lo previsto y tras una reforma que ha tenido un coste superior al que se esperaba. La reforma de la piscina marina sin arena situada en un extremo de la capital debía terminar como máximo el 12 de abril. Sin embargo, las obras se han retrasado y, además, se han encarecido en 674.155 euros a causa de modificaciones efectuadas sobre la marcha y por los arreglos de desperfectos causados por dos borrascas, Francis y Harry, en enero pasado. La remodelación se concedió por 1,44 millones de euros y acabará costando 2,12 millones.

El Ayuntamiento de Barcelona y BCASA, con la colaboración del Instituto de Parques y Jardines, han completado las actuaciones del proyecto de mejora de la zona de baños del Fòrum, que se iniciaron en septiembre de 2025 y han supuesto una inversión de 2,12 millones de euros. La zona ha abierto así su servic

Concretamente, las actuaciones de mejora del espacio han sido la renovación y la adecuación de la urbanización y las infraestructuras para resolver las deficiencias de acceso, conservación de equipamientos y seguridad de las personas usuarias.

Las intervenciones

Entre las intervenciones principales, destacan el derribo del dique, la adecuación de la rampa de acceso, la renovación de la red submarina de seguridad y la sustitución de barandillas y pavimentos. Entre las mejoras para reforzar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, destacan el aumento de la permeabilidad visual en las duchas y en las barandillas de acero de protección, la eliminación de puntos ciegos en los lavabos públicos con la apertura frontal de los accesos, la reubicación de la torre de vigilancia y la incorporación de una segunda.

Con relación a las mejoras de la accesibilidad se ha implantado una rampa de acceso al agua para eliminar las barreras arquitectónicas y garantizar la accesibilidad autónoma, dotando a la zona de un punto de inclusión social. Para promover la restauración medioambiental de la Zona de Baños del Fòrum se está naturalizando la isla artificial de Pangea, en la que se están estableciendo especies propias de los ambientes litorales mediterráneos, sobre todo, aves marinas y litorales. Para preservar este refugio natural está prohibido acceder a la isla a nado ni con embarcaciones o elementos flotantes.

Más vegetación

Además, para hacer la Zona de los Baños del Fòrum más resiliente al cambio climático, se ha aumentado la vegetación en los parterres inferiores de su parte inferior y se ha sustituido la existente por especies litorales autóctonas, mucho más adaptadas al ambiente salino y nuevas condiciones climáticas. El Servicio de dinamización social de la Zona de Baños del Fòrum se encuentra en fase de adjudicación de la nueva licitación y se prevé que se inicie el 15 de julio y se alargue hasta el 13 de septiembre.

Para mejorar la experiencia de las personas que visitan la Zona de Baños del Fòrum, este verano se instalará un chiringuito bar, ahora en proceso de adjudicación, que nace con un enfoque integrador diseñado para acoger proyectos de dinamización social.

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Un aseo público

El equipamiento dispondrá de un aseo público adaptado y una pérgola. En este chiringuito no se permitirá vender bebidas alcohólicas ni se podrá fumar en la zona de terraza, y tendrá un sistema de depósito, devolución y retorno del vaso reutilizable para las bebidas consumidas fuera.