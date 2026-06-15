Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GaspiTráficoIncendiosCalorCucurellaLisenda PascualBad BunnyCooperativaMédicosAhogadosRedes criminales
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Todas las claves del caso Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

Leire Díez.

Leire Díez. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación
  2. La Inspección fiscal abre una investigación a las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
  3. El juez Pedraz encarga a Hacienda que rastree las cuentas de la empresa con la que Leire Díez planeó cobrar del PSOE
  4. El mensaje que demuestra que García Ortiz estaba al tanto de las operaciones con Leire Díez: 'Transmitido al Uno
  5. Puigdemont y su camino de regreso: los escenarios que se abren cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía
  6. Zapatero, imputado por contrabando y delito fiscal tras la tasación de las joyas encontradas en su despacho
  7. Los Comuns contactan con el equipo de Rufián y constatan la inviabilidad de su frente de izquierdas
  8. El Gobierno aprobará el techo de gasto para los Presupuestos en julio y acelera el desbloqueo de leyes estrella

Génova busca normalizar la presencia de Feijóo en la C. Valenciana ante el año electoral: "No podemos dejar que se convierta en territorio hostil"

Génova busca normalizar la presencia de Feijóo en la C. Valenciana ante el año electoral: "No podemos dejar que se convierta en territorio hostil"

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

El BOE publica una convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor de la historia

El BOE publica una convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor de la historia

El técnico de Vivienda imputado por Les Naus: "Apliqué lo pactado sobre la unidad de convivencia, pero al estallar el escándalo mis jefes no me dejaron ni hablar"

El técnico de Vivienda imputado por Les Naus: "Apliqué lo pactado sobre la unidad de convivencia, pero al estallar el escándalo mis jefes no me dejaron ni hablar"

España saluda el acuerdo de paz entre EEUU e Irán y agradece el esfuerzo de los mediadores

España saluda el acuerdo de paz entre EEUU e Irán y agradece el esfuerzo de los mediadores

El PP, ante una semana de ofensiva contra el PSOE: "Les toca afrontar su carrusel deportivo de la corrupción"

El PP, ante una semana de ofensiva contra el PSOE: "Les toca afrontar su carrusel deportivo de la corrupción"

El acenso histórico de tres mujeres en organizaciones clave

Begoña Gómez comparece hoy ante el juez Peinado: vista preliminar para sentarla ante un jurado popular por corrupción

Begoña Gómez comparece hoy ante el juez Peinado: vista preliminar para sentarla ante un jurado popular por corrupción