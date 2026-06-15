Caso Leire Díez
La UCO asume que las siglas P.S. anotadas por Leire Díez se refieren a Pedro Sánchez
“Ser abogado del hermano de P.S”, se anota en la "posible estrategia" a seguir para boicotear el procedimiento contra David Sánchez
Leire Díez se refirió en su agenda a David Sánchez como “hermano de P.S.”, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La UCO aporta estas anotaciones de la agenda de la exmilitante respecto a la “posible estrategia” a seguir para boicotear el procedimiento judicial contra el hermano del jefe del Ejecutivo. Se dirimirían así las dudas sobre si las siglas P.S., que aparecen en otras anotaciones de la exmilitante, corresponderían a Pedro Sánchez.
En el informe se apunta que se habría intentado en marzo de 2025 recusar a la magistrada del caso tras solicitar su personación en el procedimiento como acusación popular, además de intentar cambiar el abogado de David Sánchez. “Debe destacarse, a este respecto, que en las anotaciones de las libretas de LEIRE estaban contempladas ambas posibilidades”. Tras ello se aporta un extracto en el que se traza como primer punto de la estrategia: “Ser abogado del hermano de P.S”. En el punto dos anota: “Meter como acusación popular”.
En el nuevo informe, los agentes también sitúan en el que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, la iniciativa tanto de la contratación de los abogados que diseñaron junto con la exmilitante Leire Díez las diferentes actuaciones como el pago de los viajes que esta mujer realizó para acudir a diferentes reuniones.
En el Ejecutivo han tratado de proteger al presidente del Gobierno para de forma preventiva asegurar que, aun de corresponder a su persona las siglas P.S., las anotaciones no aportarían ningún indicio delectivo. Tampoco para llamarlo a declarar como testigo, según concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación
- La Inspección fiscal abre una investigación a las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
- El juez Pedraz encarga a Hacienda que rastree las cuentas de la empresa con la que Leire Díez planeó cobrar del PSOE
- El mensaje que demuestra que García Ortiz estaba al tanto de las operaciones con Leire Díez: 'Transmitido al Uno
- Puigdemont y su camino de regreso: los escenarios que se abren cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía
- Zapatero, imputado por contrabando y delito fiscal tras la tasación de las joyas encontradas en su despacho
- Los Comuns contactan con el equipo de Rufián y constatan la inviabilidad de su frente de izquierdas
- El Gobierno aprobará el techo de gasto para los Presupuestos en julio y acelera el desbloqueo de leyes estrella