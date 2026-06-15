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Santos Cerdán: "Ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal"

Lo ha dicho en una breve respuesta a los periodistas que aguardaban su llegada a los juzgados de la localidad de Tafalla, donde tiene obligación de personarse los días 1 y 15 de cada mes

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. / José Luis Roca

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EFE

Pamplona
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El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado que no ha "montado ninguna trama" ni ha hecho "nada ilegal", en referencia a la imputación que así lo señala en la Audiencia Nacional.

Lo ha dicho en una breve respuesta a los periodistas que aguardaban su llegada a los juzgados de la localidad de Tafalla, donde tiene obligación de personarse los días 1 y 15 de cada mes, y donde ha entrado con un escueto "buenos días" dirigido a los periodistas.

Ha sido a la salida cuando, también de forma rápida y sin detenerse, ha contestado con un "ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal, y espero que la justicia lo aclare todo pronto. Muchas gracias".

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Lo ha dicho cuestionado sobre su nueva imputación en la Audiencia Nacional, en una causa donde también figuran como investigados la exmilitante socialista Leire Díez o el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, entre otros.

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