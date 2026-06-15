PSOE
Santos Cerdán: "Ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal"
Lo ha dicho en una breve respuesta a los periodistas que aguardaban su llegada a los juzgados de la localidad de Tafalla, donde tiene obligación de personarse los días 1 y 15 de cada mes
EFE
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado que no ha "montado ninguna trama" ni ha hecho "nada ilegal", en referencia a la imputación que así lo señala en la Audiencia Nacional.
Lo ha dicho en una breve respuesta a los periodistas que aguardaban su llegada a los juzgados de la localidad de Tafalla, donde tiene obligación de personarse los días 1 y 15 de cada mes, y donde ha entrado con un escueto "buenos días" dirigido a los periodistas.
Ha sido a la salida cuando, también de forma rápida y sin detenerse, ha contestado con un "ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal, y espero que la justicia lo aclare todo pronto. Muchas gracias".
Lo ha dicho cuestionado sobre su nueva imputación en la Audiencia Nacional, en una causa donde también figuran como investigados la exmilitante socialista Leire Díez o el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, entre otros.
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