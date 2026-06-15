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Corrupción en el PSOE

El PP denuncia un "calvario judicial" para el PSOE y una "vergüenza nacional" para España

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, denuncia la sucesión de comparecencias judiciales que afectan al PSOE, incluyendo la de Zapatero y la mujer de Pedro Sánchez

Feijóo con Sémper y Montserrat antes del Comité de Dirección del PP.

Feijóo con Sémper y Montserrat antes del Comité de Dirección del PP. / Fotos PP/Diego Puerta

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Mariano Alonso Freire

Mariano Alonso Freire

Madrid
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El Partido Popular (PP) denunció este lunes el "calvario judicial" del PSOE, la semana en que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le investiga por liderar presuntamente una organización criminal que cometió varios delitos relacionados con el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. El portavoz nacional del primer partido de la oposición, Borja Sémper, en su rueda de prensa semanal posterior a la reunión del Comité de Dirección de los populares, afirmó además que para los españoles es toda una "vergüenza nacional", citando también la comparecencia este mismo lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y las últimas revelaciones sobre la trama de la considerada 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez.

"Otra semana más de vergüenza", remarcó Sémper, quien recordó también la comparecencia este martes, en la comisión del Interior del Senado, y a petición del PP, de la directora general de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, así como la que el viernes protagonizará la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, también en la Cámara Alta, aunque en este caso en la comisión de Justicia.

Ambas para dar explicaciones sobre las gestiones de Díez, en el primero de los casos directamente con la compareciente, algo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a negar, y sobre lo que González trató de restarle importancia, y en el segundo con el número dos del Ministerio Público en la etapa del inhabilitado Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe. En este caso para gestiones relativas a la Fiscalía Anticorrupción que le llegaron al propio García Ortiz, según se desprende de la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre la trama de las cloacas del PSOE.

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Sémper apuntó al final "de una época" e incluso aseveró: "El muro se está resquebrajando", en alusión a la expresión empleada por el propio Pedro Sánchez en su discurso de investidura en noviembre del año 2023.

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