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Junts ve la legislatura "herida de muerte": "La foto de las joyas de Zapatero es la sentencia moral de la izquierda"

Zapatero, imputado por contrabando y delito fiscal tras la tasación de las joyas encontradas en su despacho

Los joyeros tasan en aproximadamente 1,3 millones de euros el centenar de joyas incautadas en el despacho de Zapatero

Josep Rius, durante una de sus ruedas de prensa como portavoz de Junts

Josep Rius, durante una de sus ruedas de prensa como portavoz de Junts / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

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Carlota Camps

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Barcelona
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"Herida de muerte". Así es como Junts ve la legislatura española, después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por contrabando y delito fiscal y de que la tasación de las joyas encontradas en su despacho elevara a 1,3 millones de euros su valor. "La foto de las joyas de Zapatero es la sentencia moral de la izquierda", ha afirmado este lunes el portavoz del partido, Josep Rius, tras la reunión semanal de la dirección del partido.

Rius, que ha dado por hecho que los presupuestos que Sánchez aspira a impulsar no se aprobarán, ha vuelto a reclamar elecciones como "única salida" a la situación actual. Al mismo tiempo, no obstante, ha rechazado de nuevo sumarse una moción de censura con los populares. Según el dirigente de Junts, el PP no ha pasado de la "insinuación" y ha vuelto a instar a Alberto Núñez Feijóo a reunirse con Carles Puigdemont si quiere ir más allá. "Si alguien quiere pasar de la insinuación a la realidad que coja un avión y se plante en Waterloo", ha rematado.

Críticas a Illa

Con todo, los posconvergentes descartan que se puedan atribuir los casos que afectan al PSOE únicamente a una "ofensiva judicial" y consideran que "cada día hay más indicios de corrupción" detrás de las investigaciones que afectan al principal partido del Gobierno. "Cada vez está más acorralado", ha sentenciado Rius, que también ha arremetido contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, por defender a Pedro Sánchez a pies juntillas y por rechazar comparecer en el Parlament para dar explicaciones sobre estas causas.

"No se puede defender la presunción de inocencia el fin de semana y esconderse durante la semana", ha rematado Rius, en referencia a la actitud del jefe del Govern. Además, ha reprochado a los socialistas que no defendieran este principio de la misma forma con los procedimientos judiciales que afectaban a los independentistas y ha acusado a los socios del executiu, ERC y los Comuns, de "tapar las vergüenzas al PSC".

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El PSC se defiende

Por contra, ante esta semana clave en términos judiciales para los socialistas, el PSC continúa cerrando filas con Zapatero, de quien aseguran que tiene un "legado político incuestionable". Una vez más, la portavoz del partido, Lluïsa Moret, ha pedido "respeto por la justicia" pero también por la "presunción de inocencia y honorabilidad" del expresidente del Gobierno. Además, ha sostenido que Sánchez ha sido "claro y contundente" dando siempre explicaciones y que, por ello, no considera que la comparecencia del 24 de junio llegue demasiado tarde, informa Sara González.

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