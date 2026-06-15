La nueva hoja de ruta del PP catalán: de endurecer el discurso contra el islam a dejar fuera los pactos con Junts

El PP catalán se ha citado el próximo 27 de junio en Barcelona para actualizar su hoja de ruta y también para reelegir a Alejandro Fernández como líder de la formación. El documento aborda la posición del partido en cuestiones como la inmigración o la seguridad, materias en que los populares están endureciendo su discurso en pleno pulso con Vox y Aliança Catalana por el voto antiinmigración. El redactado de la ponencia, liderado por el senador Juan Milián, también se refiere al modelo educativo, a la burocracia o a la fiscalidad, pero deja fuera de discusión los pactos con otras formaciones, como Junts per Catalunya. "Habla a todos los catalanes, no de otros partidos, habla de proyecto", ha defendido Milián durante la presentación del redactado ante la prensa.

En la nueva ponencia política, los populares dan un paso más en su discurso migratorio y endurecen sus posiciones respecto a la religión islámica. En plena pugna con Vox y Aliança Catalana, el partido rechaza la "inmigración descontrolada", algo que sitúa como un problema para la "cohesión social" y el "buen funcionamiento de los servicios públicos". Pero, además, el texto centra buena parte de su argumentario en el "fundamentalismo islamista", ya que lo consideran una "ideología totalitaria" y una "amenaza para la libertad". Además, apuestan por prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos.

La formación liderada por Fernández también hace hincapié en la multirreincidencia, especialmente de los casos que afectan a "personas en situación irregular", y lo tacha de un "desafío que exige de respuesta inmediata y sin complejos". La nueva hoja de ruta señala como una "obligación ineludible" que se ejecuten de forma "inmediata y efectiva" todas las "órdenes de expulsión para todo extranjero en situación irregular que cometa un delito". "Catalunya no puede convertirse en un refugio para quienes entran de forma ilegal en nuestro territorio y, lejos de integrarse, convierten el delito en su forma de vida", reza el documento, que defiende unas "fronteras seguras" y unas calles "protegidas frente a quienes confunden acogida con impunidad".

En materia educativa, el PP defiende una "reforma profunda" de la educación en Catalunya. El partido culpa al "exceso de ideología" y a la "falta de recursos" de los resultados educativos, y exige "una educación exigente e inclusiva que recupere la cultura del esfuerzo, el valor del trabajo bien hecho y la autoridad del docente". Además, apuesta por "un modelo que garantice el uso del catalán y del castellano como lenguas vehiculares" y por "la complementariedad entre la escuela pública y la concertada", al tiempo que considera que "la libertad de las familias debe ser el eje del sistema educativo". "La educación debe formar ciudadanos libres y críticos, no convertirse en un instrumento de adoctrinamiento", remacha.

La propuesta que los militantes del PP deberán validar el próximo 27 de junio también apuesta por una reducción de la "burocracia asfixiante", por eliminar "impuestos que penalizan el ahorro, la inversión y la transmisión del patrimonio" y por la "refundación de la Generalitat", algo que en palabras de los populares pasa por despolitizar "organismos, empresas públicas y estructuras administrativas".

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En cambio, el texto no hace mención alguna a si debe apostarse por pactar algunas formaciones y limitar las posibilidades de aproximación con otras. Se trata de una ausencia significativa, ya que la discusión dentro de las filas del partido por si se puede pactar o no con Junts viene de lejos y, de hecho, ha sido uno de los motivos que ha erosionado la relación entre Fernández y Alberto Núñez Feijóo en los últimos años, unas discrepancias internas que se quieren dejar enterradas en este próximo congreso.